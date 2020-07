Temptation Island 2020: Valeria ha tradito Ciavy con Alessandro?

Valeria Liberati ha baciato il tentatore Alessadro? Sofia ha accettato il falò di confronto, mentre Annamaria vuole andarsene

La seconda puntata di Temptation Island è iniziata con un un pinnettu. Protagonista, ancora una volta, è stata Annamaria che ha visto l’ennesimo video del suo fidanzato Antonio Martello che si è lasciato andare ad alcune esternazioni con la tentatrice Ilaria. Le parole del fidanzato, inoltre, hanno talmente ferito la stessa segretaria napoletana che subito dopo il video ha deciso di voler fare la valigia e di andarsene via, senza neanche avere un falò di confronto. Grazie alle sue amiche – e compagne di avventura – alla fine ha scelto di rimanere.

Valeria Liberati: baci e coccole con Alessandro Basciano

Valeria Liberati è sempre più confusa. Se da un lato ammette di provare ancora dei sentimenti per il suo fidanzato Ciavy, dall’altro però non fa che pensare alle attenzioni del single Alessandro. Quest’ultimo, inoltre, ha cominciato un vero e propri corteggiamento serrato nei confronti dell’estetista romana tanto che i due sono spesso abbracciati e si scambiano coccole e baci.

Secondo i più, inoltre, sembra che sulla spiaggia tra Valeria e Alessandro sia scattato un vero e proprio bacio, anche se proprio la Liberati, confidandosi con Manila Nazzaro e Annamaria, ha ammesso che non ci fosse stato.

Maretta anche per la coppia formata da Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. L’ex calciatore, infatti, non ha apprezzato alcune parole che la sua compagna ha usato per parlare della loro relazione e del fatto che non convivono poiché abitano in due città diverse.

Alessandro Medici e Sofia Calesso: il falò di confronto

Nel corso della prima puntata Alessandro aveva richiesto il falò di confronto anticipato. Sofia ha accettato e tra i due – all’inizio – c’è stato un vero e proprio dibattito. Alla fine proprio la Calesso ha ammesso di essere molto innamorata del suo fidanzato e di considerare, il tentatore Alex, solo un “fratellino”. Medici ha deciso di perdonare la sua compagna, mosso anche lui da sentimenti importanti e i due hanno lasciato il programma insieme.

Tra Anna e Andrea, infine, le cose sembrano essere sempre meno chiare. La prima continua a provocarlo, per scatenare in lui una reazione. Lo chef romano, invece, continua a ribadire la sua volontà di non volersi sposare e di non voler avere figli almeno per il momento.

Dopo il falò, inoltre, Andrea è sempre più turbato dal comportamento della sua compagna tanto da sprofondare in un vero e proprio stato confusionale.

