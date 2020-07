Chef Rubio risponde per le rime a Sgarbi: “Manco oggi hai sc***to eh?”. Lo scontro social

Vittorio Sgarbi critica la scelta di un ragazzo italiano di convertirsi all’islamismo e su Twitter esplode la polemica con Chef Rubio.

Un vero e proprio dibattito si è scatenato, nelle scorse ore, su Twitter tra due personaggi del mondo dello spettacolo: Chef Rubio e Vittorio Sgarbi. Il diverbio tra il critico d’arte e lo chef sarebbe nato da un commento che proprio Sgarbi ha deciso di scrivere sul proprio social, al quale Rubio ha prontamente risposto. Da lì lapidaria e ironica la risposta dell’ex conduttore di Camionisti in trattoria, che proprio non ha saputo trattenersi.

Chef Rubio contro Vittorio Sgarbi

Il botta e risposta, tra Rubio e Sgarbi ha appassionato, e non poco, tantissimi internauti. A scatenare il tutto sarebbe stato un post proprio del critico d’arte in riferimento al ragazzo italiano che si sarebbe convertito all‘Isis:

“Ma come fa un pugliese di 38 anni, di Bari, a trasformarsi in un militante dell’Isis e da Nicola cambiare il nome in Issa? Ecco cosa accade quando si sostituiscono le orecchiette con il kebab”.

Tempestiva la risposta di Rubio:

“Manco oggi hai sc**ato eh? Non ce pensà”.

“Ti è finito il Last al limone e non sai come ammazzare il tempo, vero?”, questa la risposta di Sgarbi.

Chef Rubio Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi contro Silvia Romano, Chef Rubio la difende

In passato tra Chef Rubio e Vittorio Sgarbi c’erano già stati dei botta e risposta, nel momento in cui l’opinionista e critico d’arte aveva usato parole non gentili nei confronti di Silvia Romano, e della sua conversione all’islamismo. Anche in quel caso Chef aveva deciso di spezzare una lancia a favore della volontaria:

“Perché non pensi a portarti in giro con donne di dubbia levatura morale invece di scrivere st*****te. Silvia fu rapita da terroristi salafiti legati ad Al Qaida che non hanno nulla a che vedere con l’Islam. Capra!”.

