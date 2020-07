Mariana Rodriguez: tutto quello che c’è da sapere sulla modella venezuelana

Mariana Rodriguez, modella e attric venezuelana, dopo la fine della relazione con Simone Susinna sarebbe stata vista al fianco di Stefano De Martino.

Fisico mozzafiato e carattere caliente, da vera venezuelana qual è: ecco chi è Mariana Rodriguez, modella ed ex concorrente della primissima edizione del Grande Fratello Vip. La Rodriguez, nell’estate 2020, è ritornata agli onori della cronaca rosa per il presunto flirt con Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lei.

Chi è Mariana Rodriguez

Classe 1991, Mariana Rodriguez è nata a Caracas, in Venezuela, il 5 marzo sotto il segno dei Pesci. Cosa sognava da bambina la Rodriguez? Sicuramente ha sempre avuto il pallino per il mondo dello spettacolo, tanto che ha cominciato a muovere i primi passi, in questa direzione, proprio nel suo paese d’origine.

Mariana Rodriguez

Ancora adolescente, la Rodriguez ha preso parte a un programma su Telemundo e successivamente ha deciso di lasciare Caracas per trasferirsi in Italia in cerca di maggior fortuna. A curriculum Mariana ha diversi provini a cui ha partecipato, come quello per il programma Veline, condotto da Ezio Greggio.

Il successo, per lei, arriva però quando riesce a entrare a far parte del cast di concorrenti di Pechino Express, il programma di Raidue condotto da Costantino della Gherardesca. Subito dopo per lei si sono spalancate anche le porte del cinema: ha, infatti, recitato nella pellicola Ma tu di che segno 6?.

La vita privata di Mariana Rodriguez

Mariana Rodriguez è fidanzata? Sembrerebbe di no, nonostante sembra che ci sia un flirt in corso con il conduttore Stefano De Martino. Archiviata la relazione con l’ex naufrago Simone Susinna, infatti, sembra che la Rodriguez si sia infatuata dell’ex ballerino di Amici.

Su Instagram, inoltre, la modella posta sempre foto dei suoi viaggi e della sua quotidianità e non sembra esserci traccia del suo ex fidanzato.

Tra i flirt di Mariana, non confermati, ci sarebbe anche quello con Stefano Bettarini, avutosi nella casa del Grande Fratello Vip e con il rapper Clementino.

3 curiosità su Mariana Rodriguez

-Nel 2017 ha collaborato con la redazione de Le Iene per un’inchiesta svolta proprio in Venezuela.

-Non tutti lo sanno ma la Rodriguez possiede una laurea in Scienze umanistiche.

-Ha subito due interventi chirurgici per ridurre il seno.

