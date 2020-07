È una delle giornaliste più affermate e amate della televisione italiana, ma chi è Barbara Carfagna oltre il piccolo schermo? Vi sveliamo la sua storia…

Barbara Carfagna, giornalista Tg1 famosa e apprezzata nel suo settore, è una donna in carriera nel mondo della televisione. Partiamo alla scoperta della sua biografia e dei grandi traguardi che la costellano.

Chi è Barbara Carfagna e dove vive?

Barbara Carfagna è nata a Roma, città dove vive, il 6 maggio 1969 sotto il segno del Toro. È una delle più amate telegiornaliste italiane, conduttrice e autrice Rai oltre che firma di brillanti reportage da tutto il mondo.

È uno dei volti più affermati del servizio pubblico, in prima linea a TV7 e Speciale Tg1 ma anche al timone di Codice. La vita è digitale, trasmissione di successo in seconda serata.

Cura approfondimenti su politiche digitali, economia, finanza e cybersecurity, e non tutti sanno che è figlia di Carlo Carfagna, chitarrista da cui ha ereditato una grande passione per la musica…

Fonte foto: https://www.instagram.com/barbaracarfagna/?hl=it

La vita privata di Barbara Carfagna

Su Instagram, Barbara Carfagna condivide scatti della sua sfera professionale e qualche scorcio del suo vissuto lontano dalle telecamere, ma cosa si sa della sua vita privata?

Nulla è dato sapere sull’argomento, che risulta terreno impenetrabile agli occhi dei curiosi. La giornalista, infatti, custodisce gelosamente i suoi affetti e non lascia trasparire alcun dettaglio sui suoi sentimenti…

9 curiosità su Barbara Carfagna

– Barbara Carfagna è anche docente universitaria alla Facoltà di Sociologia della Sapienza di Roma (dove si è laureata in Lettere).

– Per la Mondadori, ha curato gli ebook Democrazia digitale: la seconda fase (2018) e Rete di sicurezza: guida alla cybersecurity (2017).

– Su Instagram un curioso autoritratto di una sola riga che rimanda alla sua passione per la musica: “Violinista in una prima vita…”. Infatti ha studiato violino al Conservatorio “S.Cecilia” della Capitale per 10 anni (dall’età di 5 ha iniziato a studiare questo strumento) ed è stata anche corista…

– Ha studiato lingua araba presso la moschea di Roma.

– Ha praticato kung fu shao lin con il maestro Nelson Tello.

– Ha inciso sigle di cartoni animati (in coro e come solista) con artisti del calibro di Sandra Mondaini, Renato Zero e Arbore!

– È entrata in Rai prima come membro dei cori di bambini di Nora Orlandi, poi nelle orchestre degli show di Baudo e infine… come giornalista! A Interviste Romane ha svelato il passaggio dalla musica ai notiziari: “Quando ho lasciato il violino, dopo aver visto la puntata di Mixer sul mostro di Rostov, decisi che avrei fatto la giornalista e avrei lavorato con Minoli. Dieci anni dopo ho realizzato quel sogno, e sono entrata nella redazione di Mixer“.

– Ha una sorella maggiore e non è parente della politica Mara Carfagna.

–Tra le sue passioni la lettura, i viaggi, i film e la neuroscienza.

