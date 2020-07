Carlo Siano: dai videoclip con Malgioglio a Temptation Island. Ecco chi è

Carlo Siano, modello e sportivo di professione, è uno dei tentatori dell’edizione 2020 di Temptation Island. Ha preso parte anche ad alcuni programmi tv.

Sguardo da conquistatore, fisico muscoloso e la passione per la boxe: ecco chi è Carlo Siano uno dei tentatori dell’edizione 2020 di Temptation Island, il programma di canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Se pensate che per Siano si tratta della prima volta in televisione, beh vi sbagliate. Nel passato di Carlo, infatti, ci sono state già altre apparizioni in programmi tv. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lui.

Chi è Carlo Siano

Classe 1996, Carlo Siano è originario di Solofra, in provincia di Avellino, Campania, dov’è nato il 5 novembre sotto il segno dello Scorpione. Fin da piccolo, Carlo, ha sempre avuto la passione per il mondo dello spettacolo tanto che ha deciso di prendere parte a qualche provino per dei programmi tv.

Fonte foto: https://www.instagram.com/carlosiano_authentic/

Ha partecipato a Bellissimo d’Italia, vincendo anche il titolo nel 2019. Ma non è tutto dal momento che ha partecipato anche ad All Together Now ed è stato il protagonista del videoclip Notte perfetta, brano di Cristiano Malgioglio. Se il bel faccino di Siano l’avete già visto da qualche parte è perché è stato anche ospite nel salotto di Barbara d’Urso, nella trasmissione Pomeriggio Cinque.

Oltre alla passione per la televisione, inoltre, Carlo si definisce uno sportivo: gli piace tantissimo praticare non solo la boxe ma anche Kickboxing, sport in cui ha vinto anche diversi titoli.

La vita privata di Carlo Siano

Carlo Siano è fidanzato? La risposta è no. Dando una rapida occhiata alla sua gallery di Instagram, inoltre, non sappiamo neanche se in passato abbia avuto qualche storia importante e con chi.

All’interno del villaggio delle fidanzate, di Temptation Island, Carlo ha avuto da subito un ottimo feeling con Anna Boschetti, la fidanzata di Andrea Battistelli. Proprio la donna ha chiesto a Carlo di aiutarla a far ingelosire il suo fidanzato, che si trova dall’altro lato del villaggio.

Fonte foto: https://www.instagram.com/carlosiano_authentic/

4 curiosità su Carlo Siano

-Come gli piace trascorrere le giornate? In totale relax con gli amici o andando in montagna.

-Ha un ottimo rapporto con la sua famiglia.

-Oltre allo sport gli piace anche la vita da modello e fotomodello.

-Ama viaggiare e scoprire posti nuovi.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.

Fonte foto: https://www.instagram.com/carlosiano_authentic/