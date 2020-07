Federica Bianca Concavo: ecco chi è la tentatrice di Temptation Island

Federica Bianca Concavo è una delle tentatrici dell’edizione 2020 di Temptation Island. Nel cassetto ha il sogno di diventare un veterinario.

Lunghi capelli biondi, fisico longilineo e la passione per i tatuaggi – che ha in diverse parti del corpo – ecco chi è Federica Bianca Concavo una delle tentatrici dell’edizione 2020 di Temptation Island. Prima di prendere parte al programma prodotto da Maria De Filippi, inoltre, la Concavo non aveva mai preso parte a nessuno show televisivo e per questo è un volto completamente nuovo del programma. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lei.

Chi è Federica Bianca Concavo

Classe 1993, Federica Bianca Concavo è nata a Milano anche se non sappiamo precisamente quando. Un curriculum, quello della Concavo di tutto rispetto dal momento che subito dopo il liceo ha scelto di proseguire gli studi e si è iscritta alla facoltà di veterinaria.

La tentatrice, infatti, ha una vera e propria passione per gli animali e per tutto ciò che li riguarda. Contemporaneamente alla vita da universitaria, inoltre, Federica ha lavorato anche in qualità di ragazza immagine in alcuni locali di Ibiza durante la stagione estiva.

La vita privata di Federica Bianca Concavo

Federica Bianca Concavo è fidanzata? La risposta è no. La giovane studentessa è single e sui social, in particolar modo su Instagram, non ha nessuna foto neanche con partner passati.

Amante delle foto, la Concavo ama trascorrere le giornate in compagnia dei suoi amici e ama immortalarsi al fianco dei suoi amici animali dai quali non vorrebbe mai separarsi.

4 curiosità su Federica Bianca Concavo

-Le piacciono tantissimo i tatuaggi e ne possiede diversi.

-Ha ammesso, nel video di presentazione di Temptation Island, di avere un carattere solare ed estroverso.

-Ha ammesso di essere vegana.

-Ama gli animali e possiede due cagnolini: Charlotte e Peggy.

