Francesca Antonelli: scopri tutte le curiosità sulla tentatrice di Temptation Island

Francesca Antonelli è una delle tentatrice dell’edizione 2020 di Temptation Island. Nella vita sogna di diventare una giornalista professionista.

Fin da piccola, Francesca Antonelli, ha sempre avuto la passione per la fotografia e per il mondo della moda, anche se questo non è l’unico sogno che la Antonelli ha. Se non sapete di chi stiamo parlando, ve lo spieghiamo noi. Francesca, infatti, è entrata a far parte del cast di tentatrici dell’edizione 2020 di Temptation Island, il programma di canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lei.

Chi è Francesca Antonelli

Classe 2000, Francesca Antonelli è originaria di Roma anche se non sappiamo precisamente quando sia nata, dal momento che non ha divulgato questa informazione sui social.

La passione per il mondo dello spettacolo, inoltre, non l’ha ereditata dai genitori: da loro ha preso quella per i viaggi dal momento che entrambi sono assistenti di volo. La vita, Francesca, l’ha trascorsa tra l’Italia e gli Stati Uniti dove per un periodo ha studiato.

Per la Antonelli, inoltre, la partecipazione al programma di Filippo Bisciglia rappresenta la prima volta in uno show televisivo.

La vita privata di Francesca Antonelli

Francesca Antonelli è fidanzata? La risposta è no. Dando una rapida occhiata al suo profilo Instagram, infatti, sembra che la ragazza sia single, e non sappiamo nulla neanche delle sue storie precedenti.

Sui social, inoltre, spesso pubblica le foto dei servizi fotografici a cui prende parte, ma non solo perché le piace condividere anche immagini che riguardano la sua vita privata.

4 curiosità su Francesca Antonelli

-Le piacciono tantissimo i tatuaggi e ne possiede anche diversi.

-In passato, quando si trovata in America, ha fatto parte di una squadra di pallavolo.

-Il suo sogno? Diventare una giornalista professionista.

-Le piace viaggiare e girare il mondo.

