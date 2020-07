Marialuisa Jacobelli: tutto quello che c’è da sapere sulla tentatrice di Temptation Island

Marialuisa Jacobelli, giornalista e modella di professione, è una delle tentatrici dell’edizione 2020 di Temptation Island.

Bocca carnosa, fisico longilineo e lunghi capelli mori: ecco chi è Marialuisa Jacobelli, figlia di Xavier Jacobelli, direttore di TuttoSport. La Jacobelli, che di professione è una giornalista e influencer, è entrata a far parte del cast di tentatrici dell’edizione 2020 di Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia. Nonostante non sia un volto nuovo del piccolo schermo, scopriamo qualche curiosità in più sul suo conto.

Chi è Marialuisa Jacobelli (e dove abita)

Classe 1992, Marialuisa Jacobelli è originaria di Bergamo anche se non sappiamo precisamente quando sia nata. Figlia d’arte, la passione per il mondo del giornalismo e per lo sport, Marialuisa, l’ha ereditato dal papà, giornalista sportivo e direttore del quotidiano TuttoSport.

Sulle orme del padre, la Jacobelli, ha iniziato ad appassionarsi al mondo del giornalismo e parallelamente ha preso parte ad alcuni programmi tv, sempre incentrati sul calcio. La primissima esperienza è stata presso Diretta calcio mentre nel 2018 ha preso parte a Calcio&Mercato, programma in onda su Raidue e Rai Sport.

Forse alcuni l’avranno riconosciuta dal momento che nel 2019, la Jacobelli, ha fatto parte anche del programma Quelli che..la serie B, in onda su Raidue.

La vita privata di Marialuisa Jacobelli

Marialuisa Jacobelli è fidanzata? La risposta è no. L’influencer, almeno dando una rapida occhiata al suo profilo Instagram risulta essere single, e questo l’ha spinta a voler prendere parte a Temptation Island.

Proprio nel villaggio dei fidanzati, inoltre, la Jacobelli ha avuto modo di stringere amicizia con il Ciavy, il fidanzato di Valeria Liberati. Dei suoi amori passati, inoltre, non abbiamo alcuna informazione.

3 curiosità su Marialuisa Jacobelli

-Insieme al padre, spesso, ha preso parte a tantissime partite di calcio.

-Ama tantissimo lo sport e cerca di mantenersi in forma anche con una sana alimentazione.

-Le sue giornate preferite sono quelle che trascorre in compagnia degli amici.

