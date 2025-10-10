Scopri tutto quello che c’è da sapere su Simone Susinna: i gossip e la vita privata del modello ex naufrago dell’Isola dei Famosi!

Classe 1993 e originario della Sicilia, Simone Susinna è un ex naufrago dell’Isola dei Famosi e modello italiano di fama internazionale. Scopriamo cosa c’è da sapere sul modello, sulle sue liaison sentimentali e sui gossip della sua vita privata, senza trascurare la sua carriera e qualche curiosità sul suo conto!

Simone Susinna, chi è: biografia e carriera

Simone Susinna nasce il 14 novembre 1993 a Lineri, una frazione di Misterbianco, in provincia di Catania, sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Fin da bambino mostra una forte passione per il mondo della moda e dello spettacolo, sogno che decide di inseguire trasferendosi a Milano, capitale italiana del fashion system.

Qui inizia la sua carriera di modello, entrando nella scuderia di Alex Pacifico e collaborando con l’agenzia D’Management Group, una delle più prestigiose nel settore.

Grazie al suo fascino mediterraneo e alla presenza scenica, Simone lavora per importanti brand e maison di alta moda, sfilando e posando per campagne pubblicitarie di respiro internazionale.

La svolta arriva nel 2017, quando partecipa come concorrente all’Isola dei Famosi, il celebre reality show di Canale 5, dove conquista il pubblico e si classifica secondo, dietro Raz Degan. L’esperienza televisiva lo rende popolare anche al grande pubblico italiano, aprendo la strada a nuove opportunità nel mondo del cinema.

Negli anni successivi, infatti, Susinna decide di mettersi alla prova come attore, seguendo un percorso di formazione e ampliando le proprie competenze artistiche. Il debutto arriva nel 2022 con la saga erotico-romantica di Netflix “365 giorni”, basata sui romanzi di Blanka Lipińska. Simone entra nel cast dei sequel “Altri 365 giorni” e “365 giorni: Adesso”, affiancando Michele Morrone.

Nel 2023 Susinna prende parte al film “Heaven in Hell”, mentre nel 2025 continua il suo percorso attoriale con due nuovi progetti: la commedia “Natale senza Babbo” e soprattutto “Malamore”, film in cui veste i panni del protagonista Nunzio, pericoloso pregiudicato

La vita privata

Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata. Nel 2016 il nome del modello è stato associato a quello di Barbara d’Urso. Pizzicati insieme, in molti avevano già ipotizzato che Simone fosse il nuovo flrit della conduttrice. La d’Urso ha presto smentito il pettegolezzo attraverso il suo profilo Instagram, su cui ha scritto:

“Simone è un amico, è un ragazzo serio e perbene che fa parte del nostro gruppo ristretto di amici di tutte le età ed usciamo sempre tutti insieme (infatti anche la sera di quelle foto c’era il resto della nostra comitiva). Viva l’amicizia, viva la balera e viva la pizza!”.

Nel 2017 inizia una storia d’amore con la showgirl Mariana Rodriguez con cui sognava di mettere su famiglia: “Non ci facciamo promesse d’amore, viviamo alla giornata. Siamo due spiriti liberi, facciamo quello che capita. Per me è un buon modo di vivere l’amore, se programmi le cose non vanno mai per il verso giusto. Le nozze? No. Stai scherzando? Però mai dire mai. Sia io sia Mariana abbiamo sani principi”, ha raccontato a Chi il modello.

Tra i flirt più noti si ricorda quello con l’ex Miss Italia Carolina Stramare. Durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, inoltre, si è avvicinato anche alla showgirl Malena, alimentando l’interesse del pubblico sul suo percorso sentimentale.

Successivamente, alcuni rumors lo hanno accostato alla popstar brasiliana Anitta, mentre nel 2024 il settimanale Chi ha riportato di averlo visto a Milano insieme a Tina Kunakey, top model francese di fama internazionale e ex moglie di Vincent Cassel.

Ad oggi, però, non ci sono conferme ufficiali sulla vita sentimentale di Simone Susinna, né ulteriori dettagli sulla sua sfera privata, dato che l’attore mantiene un profilo estremamente riservato e lontano dai riflettori mediatici.

Le curiosità su Simone Susinna

– Si considera uno spirito libero e ha raccontato a Chi che lui e Mariana Rodriguez avrebbero cambiato casa ogni qualvolta non si sarebbero sentiti più stimolati (ne avevano cambiate 4 in un anno).

– Porta sempre con sé un piccolo ciondolo a forma di croce.

– Ama giocare a calcio e si concede sempre qualche partita con gli amici durante il week end.

– Al giornale LaSicilia ha rivelato: “Mi sono trovato bene quasi con tutti gli stilisti, forse qualche alto e basso c’è stato con Dolce & Gabbana…”.

– Ha un profilo Instagram molto seguito ed apprezzato anche all’estero, dove non mancano suoi primi piani dai quali emerge tutto il suo fascino.