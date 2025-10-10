Enzo Iacchetti rivela di essere stato scartato quattro volte da Sanremo e lancia una frecciatina a Claudio Baglioni.

Enzo Iacchetti, noto al pubblico per la sua ironia e la lunga carriera televisiva a Striscia la Notizia, ha mostrato un lato più intimo e riflessivo parlando del suo rapporto con la musica e del sogno, mai realizzato, di calcare il palco del Festival di Sanremo. Nel presentare la sua autobiografia “25 minuti di felicità”, l’attore e conduttore ha rivelato di aver tentato più volte di entrare nella kermesse, senza successo. Poi non sono mancati i riferimenti a Claudio Baglioni. Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Enzo Iacchetti: “Scartato per quattro volte”

“Mi sono presentato quattro volte a Sanremo, ma sono sempre stato rifiutato” ha raccontato con un tono che mischia delusione e orgoglio.

Enzo Iacchetti – www.donnaglamour.it

Per Iacchetti, che da giovane si considerava prima di tutto un cantante, il mancato approdo all’Ariston resta una ferita aperta. “Dicevano che ero un comico, ma anche Francesco Salvi e Giorgio Faletti lo erano eppure ce l’hanno fatta” ha spiegato. L’ultimo “no” arrivò nel 2019, quando direttore artistico del Festival era Claudio Baglioni. Proprio a lui, Iacchetti ha rivolto delle parole di ghiaccio che hanno colto di sorpresa i fan.

La frecciata di Iacchetti: “Non sono io quello che stecca”

Il rifiuto di Baglioni non fu accolto bene da Iacchetti, che ancora oggi lo ricorda con una punta di amarezza. “Mi disse che non ero un cantante” ha confidato. “Eppure ci siamo anche esibiti insieme, e l’ho sentito steccare. Io no”, una frase che non suona come una vendetta, ma come la rivendicazione di una passione mai sopita.

Per l’attore, la musica è sempre stata parte della sua identità artistica, anche quando il successo è arrivato da altre strade. “Prima di essere comico, sono un cantante” ha ribadito. E se il Festival di Sanremo non gli ha mai aperto le porte, la sua carriera dimostra che il talento può trovare vie alternative.