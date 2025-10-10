Fiocco rosa per Benjamin Mascolo: Greta Cuoghi ha partorito, l’annuncio

Greta Cuoghi ha partorito una bellissima femminuccia, frutto dell’amore che la lega al cantante Benjamin Mascolo.

Fiocco rosa in casa di Benjamin Mascolo: la moglie Greta Cuoghi ha partorito la prima figlia. I neogenitori, che hanno sempre vissuto la loro storia d’amore lontano dai riflettori, avevano immaginato questo momento per nove mesi e adesso possono finalmente viverlo.

Greta Cuoghi ha partorito: l’annuncio

Greta Cuoghi ha partorito la prima figlia, frutto dell’amore che da qualche anno la lega a Benjamin Mascolo. L’annuncio della gravidanza era arrivato da parte del cantante del duo Benji e Fede, con una foto su Instagram in cui mostrava fiero il pancione della sua dolce metà. Nessuno si aspettava una notizia del genere, ma tutti si sono mostrati entusiasti.

“È da un po’ che penso a cosa scrivere. Perché le cose più vere ce le siamo sempre dette tra noi, lontano da tutto. Ma oggi provo a dirtelo anche qui. Guardarti diventare madre è una meraviglia. Ogni giorno mi insegni qualcosa di nuovo. Non c’è niente di più grande. E niente di più coraggioso. Grazie per avermi aiutato a crescere: da ragazzo a uomo, e ora da uomo a padre. È il sogno più grande che potessi avere. E non vorrei realizzarlo con nessun altro. Solo con te“, aveva scritto Benjamin. Adesso che Greta ha partorito immaginiamo che l’amore che prova per lei sia raddoppiato.

La storia d’amore tra Greta Cuoghi e Benjamin Mascolo

Greta Cuoghi non appartiene al mondo dello spettacolo ed è estremamente riservata. Forse è anche per questo che la storia d’amore con Benjamin Mascolo è sempre stata vissuta al riparo da occhi indiscreti. Perfino il loro matrimonio, avvenuto nel 2023, è stato celebrato segretamente ed è venuto a galla solo perché una fan li ha pizzicati in abiti eleganti all’uscita dal comune di Modena.

In una intervista a Vanity Fair, Mascolo ha parlato così della moglie: “Greta mi ha conosciuto in uno dei momenti più bassi della mia vita, mi ha amato quando stavo al mio peggio, con lei vicino sono una persona migliore. Sono stato fortunato a incontrarla, una fortuna sfacciata. È dolcissima, intelligente. Non appartiene al mondo dello spettacolo, fama e notorietà non le interessano per nulla e non sa quanto mi piace!“.