Achille Lauro e Jake La Furia in disaccordo a X Factor, qualcuno potrebbe lasciare il talent: ecco cosa è davvero successo dietro le quinte.
X Factor è molto più di un talent: è un vero e proprio show, con emozioni e scontri. Infatti, negli ultimi giorni sono emersi nuovi scontri tra i giudici che potrebbero aver messo a repentaglio gli equilibri dietro le quinte. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.
Cosa sta succedendo tra Achille Lauro e Jake La Furia
Secondo quanto riportato dal sito Tropismi, il clima nel backstage di X Factor non sarebbe dei più sereni. Fonti vicine alla produzione parlano di “frequenti confronti accesi” e “visioni artistiche opposte” tra il cantautore romano e il rapper milanese, entrambi al tavolo dei giudici per la seconda stagione consecutiva.
In apparenza, davanti alle telecamere, regna l’armonia. Tuttavia, dietro le quinte, si parlerebbe di “momenti di tensione, sguardi gelidi e silenzi eloquenti“. Da qui, l’ipotesi più chiacchierata: Achille Lauro potrebbe abbandonare X Factor prima della fine della stagione. Tuttavia, al momento, non esistono conferme ufficiali e la produzione del programma non ha rilasciato dichiarazioni in merito.
Il precedente e la smentita di Lauro
Non sarebbe la prima volta che tra i due giudici volano scintille. Nel 2024, durante un confronto sui Patagarri, Jake La Furia aveva accusato Lauro di favoritismi: “Hai fatto la solita paraculata per portare l’acqua al tuo mulino” aveva detto in diretta. Lauro aveva reagito con fermezza: “Voglio avere delle risposte, cosa ho detto? Ma basta dai“. Dopo quel momento di tensione, i rapporti erano però tornati distesi.
A spegnere le nuove voci di crisi è stato lo stesso Achille Lauro, che ha pubblicato su Instagram una foto in cui abbraccia Jake La Furia, accompagnata da parole affettuose: “Senza di te questo programma non avrebbe alcun senso!“. Un messaggio che sembra chiudere la questione, confermando che, almeno per ora, X Factor può contare ancora su entrambi i suoi giudici più carismatici.