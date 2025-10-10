Achille Lauro e Jake La Furia in disaccordo a X Factor, qualcuno potrebbe lasciare il talent: ecco cosa è davvero successo dietro le quinte.

X Factor è molto più di un talent: è un vero e proprio show, con emozioni e scontri. Infatti, negli ultimi giorni sono emersi nuovi scontri tra i giudici che potrebbero aver messo a repentaglio gli equilibri dietro le quinte. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Cosa sta succedendo tra Achille Lauro e Jake La Furia

Secondo quanto riportato dal sito Tropismi, il clima nel backstage di X Factor non sarebbe dei più sereni. Fonti vicine alla produzione parlano di “frequenti confronti accesi” e “visioni artistiche opposte” tra il cantautore romano e il rapper milanese, entrambi al tavolo dei giudici per la seconda stagione consecutiva.

X FACTOR 2025 al via da giovedì 11 settembre su Sky e NOW: i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi e la conduttrice Giorgia sono pronti per la nuova edizione. – www.donnaglamour.it

In apparenza, davanti alle telecamere, regna l’armonia. Tuttavia, dietro le quinte, si parlerebbe di “momenti di tensione, sguardi gelidi e silenzi eloquenti“. Da qui, l’ipotesi più chiacchierata: Achille Lauro potrebbe abbandonare X Factor prima della fine della stagione. Tuttavia, al momento, non esistono conferme ufficiali e la produzione del programma non ha rilasciato dichiarazioni in merito.

Il precedente e la smentita di Lauro

Non sarebbe la prima volta che tra i due giudici volano scintille. Nel 2024, durante un confronto sui Patagarri, Jake La Furia aveva accusato Lauro di favoritismi: “Hai fatto la solita paraculata per portare l’acqua al tuo mulino” aveva detto in diretta. Lauro aveva reagito con fermezza: “Voglio avere delle risposte, cosa ho detto? Ma basta dai“. Dopo quel momento di tensione, i rapporti erano però tornati distesi.

A spegnere le nuove voci di crisi è stato lo stesso Achille Lauro, che ha pubblicato su Instagram una foto in cui abbraccia Jake La Furia, accompagnata da parole affettuose: “Senza di te questo programma non avrebbe alcun senso!“. Un messaggio che sembra chiudere la questione, confermando che, almeno per ora, X Factor può contare ancora su entrambi i suoi giudici più carismatici.