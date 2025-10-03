Achille Lauro contesta Sakina a X Factor 2025 dopo una risposta sbagliata durante i Bootcamp: “Se è così non venire qui”.

La fase dei Bootcamp a X Factor 2025 regala sorprese e momenti di tensione. Tra esibizioni emozionanti e decisioni difficili, la serata ha visto un acceso scambio di battute tra Achille Lauro e Sakina Sanogh, una delle concorrenti più discusse di questa edizione. Una risposta inaspettata della giovane cantante ha infatti irritato il giudice, accendendo il dibattito tra i coach. Scopriamo che cosa è successo.

L’esibizione di Sakina e i giudizi contrastanti

Sakina Sanogh, 25 anni, originaria della Costa d’Avorio, è salita sul palco dei Bootcamp con l’obiettivo di conquistare quattro sì e proseguire verso le Last Call. La sua scelta è ricaduta su Falling di Alicia Keys, un brano di grande intensità ma anche complesso da interpretare.

La performance, però, non ha convinto del tutto i giudici. Paola Iezzi ha commentato: “Non ci ha messo niente di suo e se vuoi farla uguale alla cantante, devi essere al suo livello e non è questo il caso“.

Nonostante le perplessità, Iezzi e Achille Lauro hanno deciso di darle fiducia con un sì, mentre Jake La Furia e Francesco Gabbani hanno inizialmente optato per il no. A ribaltare l’esito è stata proprio Paola Iezzi, che ha insistito sulle potenzialità della ragazza, fino a convincere i colleghi a concederle un’altra possibilità.

La risposta che fa infuriare Achille Lauro

Richiamata sul palco per conoscere l’esito finale, Sakina ha ricevuto dai giudici il consiglio di prestare maggiore attenzione alla scelta dei brani. È stato allora che la giovane, forse ancora scossa dall’emozione, ha risposto: “Sì, quando avrò tempo sicuramente“.

Una frase che non è passata inosservata, anzi, ha fatto scattare immediatamente Achille Lauro, visibilmente infastidito: “Risposta sbagliatissima. Allora bisognava dirle: se è così non venire qui“.

A supportarlo anche Francesco Gabbani, mentre Jake La Furia ha commentato ironico a Paola Iezzi: “Te la prendi tu, io non me la prendo“.