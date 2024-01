Ecco come partecipare come concorrente ad Avanti un altro, il game show di Canale 5 condotto come sempre da Paolo Bonolis.

Martedì 2 gennaio 2024 inizia una nuova edizione di Avanti un altro, il game show di Canale 5 condotto come sempre da Paolo Bonolis che è affiancato da Luca Laurenti. Il programma va in onda dal 2011 e in questi anni ha sempre fatto registrare buoni dati di ascolto. Il format è semplice: i concorrenti devono rispondere correttamente ad almeno tre domande su quattro inerenti a uno specifico argomento, dopodiché potranno pescare un pidigozzo, ovvero un rotolo contente una vincita e potranno decidere se proseguire per cercare di aumentare il montepremi o fermarsi. Il campione della puntata potrà poi provare a vincere il montepremi finale, a cui verranno aggiunti 100.000 euro, rispondendo a ventuno domande, con due opzioni di risposta, nella maniera sbagliata, a differenza di quanto solitamente avviene. Vediamo ora come partecipare ad Avanti un altro.

Avanti un altro: come partecipare al programma

Per inviare la propria candidatura come concorrente di Avanti un altro ci sono vari modi: telefonicamente, attraverso una mail, via web. Vediamo nel dettaglio come fare:

Paolo Bonolis e Luca Laurenti

Si può telefonare al numero 06 62 28 69 00.

Si può inviare una mail all’indirizzo [email protected] inserendo i vostri dati personali.

Si può comprare il form presente sul sito www.sdl.tv. Una volta che vi siete collegati al sito, cliccate sul programma, inserite poi i vostri dati personali che vi sono richiesti: nome, cognome, età, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, numero di telefono e indirizzo mail.

Nel caso in cui foste selezionati per partecipare come concorrenti alle puntare del programma condotto da Paolo Bonolis, sarete contattati direttamente dalla produzione. Vi ricordiamo che tutte le puntate di Avanti un altro sono registrate nello studio 1 del Centro Titanus Elios, a Roma.