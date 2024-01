Svelato ufficialmente il cast di Sanremo 2024 per quanto riguarda la nave da crociera e il “palco galleggiante”. L’annuncio di Amadeus.

Anno nuovo e solito Amadeus. Il conduttore e direttore artistico di Sanremo ha svelato il nuovo cast del “palco galleggiante”, ovvero della nave da crociera che accompagnerà la kermesse musicale come l’anno passato. Per le cinque serate ci saranno grandi nomi a tenere viva l’atmosfera. Come sempre, l’annuncio ufficiale è arrivato nel corso del Tg1.

Amadeus, il cast di Sanremo sulla nave da crociera

Amadeus

Come anticipato, Amadeus ha colto l’occasione del Tg1 delle 13:30 per fare, come spesso gli è capitato, un nuovo importante annuncio in vista del prossimo Festival di Sanremo. In modo particolare a proposito di quello che sarà il cast sulla nave galleggiante dove ci saranno artisti di grande spessore a dare ulteriore luce alla kermesse musicale che si svolgerà, invece, sul palco della terra ferma dell’Ariston.

Il presentatore ha detto nel suo intervento su Rai 1: “Amici del Tg1 buon anno! Questo è il primo annuncio del 2024 che riguarda il Festival. Ci sono tre palchi. Quello dell’Ariston e due palchi esterni con una festa bellissima: quello di Piazza Colombo e quello galleggiante”.

Da qui ecco i dettagli: “Ci saranno cinque serate imperdibili. Il cast sulla nave da crociera sarà il seguente. Ad aprire e chiudere ci sarà Tedua. Mercoledì, nella seconda serata, il DJ Bob Sinclair. Giovedì Bresh e venerdì il ritorno di Gigi D’Agostino. Queste le cinque serate a bordo della nave”.

Queste quindi le scelte del direttore artistico e presentatore del Festival in vista della kermess di febbraio. Le cinque serate, quindi, stanno già prendendo forma con gli artisti che saranno in collegamento sulla nave da crociera che avranno il compito di accompagnare, al pari di quelli in gara sulla terra ferma, le serate musicali.

Di seguito anche il post Instagram del Festival con l’annuncio: