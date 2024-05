Ecco quali sono le location di Mascaria, il film con protagonista Fabrizio Ferracane nei panni di un imprenditore che combatte la mafia.

Pietro Ferrara è un imprenditore edile che abita in un paese della Sicilia e che è costretto a pagare il pizzo alla mafia fino a quando non decide di ribellarsi a questo sistema e, coraggiosamente, denuncia i mafiosi che lo ricattano. La sua denuncia porta all’arresto dei criminali e Pietro Ferrara diventa un simbolo dell’antimafia ma, poco dopo, si ritrova incredibilmente a processo per associazione mafiosa. E’ questa, in sintesi, la trama di Mascaria, film diretto da Isabella Leoni e in onda su Rai 1 giovedì 23 maggio 2024 (ma disponibile anche su RaiPlay) per la Giornata della Legalità. Vediamo ora le location di Mascaria.

Mascaria: le location del film

La storia raccontata in Mascaria è ambientata in Sicilia ma il film non è stato girato solamente nell’isola. Certo, una delle principali location di Mascaria è Gela, comune della provincia di Caltanissetta, ma la regista Isabella Leoni, gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori hanno poi lavorato anche in altri luoghi.

Sicilia

Parte delle riprese è stata effettuata in Calabria, per la precisione a Cosenza, e parte nel Lazio. In totale le riprese di Mascaria sono durante circa due mesi, tra il mese di marzo e quello di aprile del 2024.

Mascaria è una storia vera?

C’è una storia vera dietro a Mascaria? Una domanda che può sorgere spontanea vedendo il film. In realtà Pietro Ferrara è un personaggio immaginario e la storia raccontata è frutto della fantasia degli sceneggiatori.

Mascaria: il cast del film

Il protagonista principale di Mascaria, l’imprenditrice Pietro Ferrara, è interpretato da Fabrizio Ferracane. Nel cast del film sono poi presenti anche Manuela Ventura, Christian Roberto, Fortunato Cerlino, Costantino Comito, Gaetano Aronica e Andrea Tidona.