Ecco tutto quello che c’è da sapere su House of the Dragon 2: dalle anticipazioni alla data di uscita, tutto sulla serie TV.

Il conto alla rovescia per House of the Dragon 2 è già cominciato. D’altronde Game of Thrones è una delle serie TV di maggiore successo, a livello mondiale, degli ultimi anni ed è naturale che anche il suo primo spinoff abbia creato un enorme interesse. Dalla data di uscita alle anticipazioni sulla trama, vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su House of the Dragon 2.

House of the Dragon 2 quando esce?

Ma quando esce House of the Dragon 2? La data di uscita della seconda stagione dello spinoff di Il Trono di Spade non è ancora stata annunciata, quel che è noto è che la serie TV arriverà sul piccolo nell’estate del 2024, a due anni di distanza, quindi, dall’uscita degli episodi della prima stagione. Ricordiamo che gli episodi della seconda stagione della serie TV sono in totale 8.

House of the Dragon 2: il trailer della serie TV

In attesa di vedere i nuovi episodi della serie TV, è stato ora rilasciato il trailer di House of the Dragon 2: un breve video nel quale si può già iniziare a vedere ciò che accadrà nella nuova stagione. Ecco il teaser trailer:

House of the Dragon 2: le anticipazioni sulla serie TV

Ma che cosa succederà nella nuova stagione? La guerra tra Rhaenyra e Alicent è ormai inevitabile e sarà al centro dei nuovi episodi: sarà una guerra molto sanguinosa, che provocherà molti morti, anche perché entrambi gli eserciti possono disporre di diversi draghi. Le due fazioni cercheranno un appoggio nei Baratheon e negli Stark. Per sapere da quale parte si schiereranno e come finirà la guerra non resta che aspettare l’uscita delle nuove puntate.