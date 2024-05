È ormai uno dei conduttori più amati e la Rai nel 2024 lo ha voluto blindare con un nuovo contratto: ecco quanto guadagna Stefano De Martino.

È chiaro ormai da diversi anni: Stefano De Martino non lo si può certo considerare un ballerino prestato alla TV ma ha dimostrato di essere un bravo conduttore, diventando con i suoi programmi uno dei volti più amati della Rai. Ecco perché la TV pubblica ha deciso di puntare su di lui, di blindarlo con un nuovo contratto pluriennale per evitare fughe verso altri lidi, come capitato ad altri colleghi. A dimostrazione di quanto la Rai punti su Stefano De Martino ci sono varie prove: i programmi che gli ha affidato in passato e che gli affiderà in futuro ma anche il nuovo stipendio.

Stefano De Martino: quanto guadagna alla Rai

Il 23 maggio del 2024 Stefano De Martino ha firmato con la Rai un contratto quadriennale. Ma cosa prevede questo nuovo accordo? Il presentatore campano, secondo quanto riportato da Dagospia, dovrebbe essere alla guida di Affari Tuoi, prendendo dunque il posto di Amadeus. Poi altri programmi in prima serata e anche la possibilità che possa arrivare sul palco del Teatro Ariston.

Stefano de Martino

Come è noto, a condurre il Festival di Sanremo nel 2025 e nel 2026 sarà Carlo Conti ma Stefano De Martino potrebbe affiancare il presentatore toscano come co-conduttore se non addirittura diventare il presentatore alla fine del prossimo biennio. Le cifre esatte previste dal nuovo contratto non sono al momento note ma, considerando anche i vari impegni che Stefano De Martino dovrà affrontare, si può facilmente intuire che l’accordo firmato prevede anche un mega compenso.

Stefano De Martino: i guadagni per i programmi Rai

Stefano De Martino ha debuttato sul piccolo schermo nel 2009, quando ha partecipato al talent di Canale 5 Amici. Nelle edizioni successive ha continuato a orbitare intorno al programma di Maria De Filippo prima come ballerino, poi come conduttore del daytime. I suoi compensi all’epoca erano di 5.000 euro a puntata per il ruolo di ballerino, di 7.000 euro.

Cifre comunque di gran lunga inferiori rispetto a quelle guadagnate quando è passato alla Rai dove negli anni ha condotto programmi di successo come Made in Sud, Stasera tutto è possibile e Bar Stella. Prima del rinnovo del contratto firmato a maggio del 2024, secondo quanto riportato da Milano Cityrumors, il suo cachet si aggirava intorno a 1 milione di euro.