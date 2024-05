Ci sarebbero i primi nomi di alcuni concorrenti del prossimo cast di Ballando con le Stelle con Milly Carlucci. I rumors per la prossima edizione.

Mancano ancora diversi mesi all’arrivo della nuova edizione di Ballando con le Stelle con Milly Carlucci ma, a quanto pare, l’attesa è tanta visto che iniziano ad arrivare i nomi dei possibili concorrenti e, quindi, del possibile cast che si sfiderà dal prossimo autunno. Tantissimi i volti noti che sembrano destinati a giocare un ruolo importante nella trasmissione Rai anche se, va detto, si tratta ancora solo di voci…

Ballando con le Stelle, il possibile cast dei concorrenti

Milly Carlucci

A riportare i rumors su chi potrebbe essere protagonista della prossima edizione di Ballando è Novella 2000 che cita il profilo X (ex Twitter) di La Tv. In questo senso, sebbene si tratti ancora solo di indiscrezioni e voci, i nomi sembrano davvero di grande spicco. Da quanto si apprende, nella lunga lista ci sarebbe Melissa Satta. Con lei pure Massimo Ranieri, Ornella Muti e Big Mama.

Tra gli altri nomi anche quello di Pierepaolo Spollon, così come quelli di Francesca Fialdini, Piero Chiambretti e Fabrizio Biggio. Ipotesi anche Bruno Barbieri e Juliana Moreira oltre a Nicola Ventola e Crstina Marino. A questo punto non resta che attendere ulteriori dettagli, indizi e, soprattutto, commenti ufficiali della padrona di casa.

Milly Carlucci e la scelta dei concorrenti

Proprio sul tema concorrenti di Ballando, di recente la Carlucci aveva parlato del fatto che, di solito, non scegliesse personaggi che avevano preso parte ad altri reality. Il motivo era risultato essere molto chiaro: “Faccio fatica a prendere concorrenti che vengano dai reality perché, essendo un genere che oggi va molto di moda, ci sono personaggi che hanno raccontato tutto. In genere non è che siano lì per imparare a fare qualcosa, sono lì per raccontarsi e, a quel punto, non c’è più la scoperta di un mondo che non abbiamo conosciuto. Per questo evitiamo chi ha girato tutti i reality”.