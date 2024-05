Ecco quali sono tutte le canzoni che compongono la colonna sonora di Shrek terzo: fra i brani ce ne sono alcuni di molto famosi.

Nel 2007 è uscito nei cinema di tutto il mondo il terzo capitolo di una delle saghe d’animazione più amate: Shrek terzo o Shrek 3. I protagonisti sono sempre i soliti personaggi che gli spettatori hanno imparato a conoscere a amare nel corso dei primi due film. Così come negli altri film della fortunata saga, in Shrek 3 ha un ruolo fondamentale la colonna sonora, che ha contribuito anche in questo caso in maniera significativa al successo della pellicola. Vediamo allora nel dettagli da quali canzoni è composta la colonna sonora di Shrek 3.

Le canzoni di Shrek 3: la colonna sonora

Tra i brani che compongono la colonna sonora di Shrek 3 ci sono numerosi canzoni di vere e proprie star internazionali della musica, basti pensare a Immigrat Song dei Led Zeppelin o Do You Remember Rock ‘n’ Roll Radio? Dei Ramones. C’è poi anche una canzone interpretata da Eddie Murphy e Antonio Banderas, che nella versione originale del film sono i doppiatori dei personaggi di Ciuchino e del Gatto con gli stivali. Vediamo ora quali sono tutte le canzoni di Shrek 3. La colonna sonora completa del film:

Omino Pan di Zenzero di Shrek

1) Royal Pain (Eels) – 2:28

2) Do You Remember Rock ‘n’ Roll Radio? (Ramones) – 3:50

3) Immigrant Song (Led Zeppelin) – 2:25

4) Barracuda (Fergie) – 4:39

5) Live and Let Die (Wings) – 3:13

6) Best Days (Matt White) – 3:01

7) Joker & the Thief (Wolfmother) – 4:41

8) Other Ways (Trevor Hall) – 3:25

9) Cat’s in the Cradle (Harry Chapin) – 3:46

10) Colonel Hathi’s March (Leonard Nimoy) – 1:14

11) Losing Streak (Eels) – 2:50

12) What I Gotta Do (Macy Gray) – 3:09

13) Thank You (Falletin Me Be Mice Elf Again) (Eddie Murphy, Antonio Banderas) – 4:39

14) Final Showdown (Maya Rudolph, Rupert Everett) – 1:55

15) Charming’s Plan (James Horner) – 2:49

16) Touched by Love (Eran James) (Australian Bonus Track) – 3:55