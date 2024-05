Carosello Carosone è il film su Renato Carosone realizzato dalla Rai per omaggiare il cantautore napoletano: ecco dove e quando vederlo.

Renato Carosone è stato uno dei più grandi cantautori della storia della musica italiana. Le sue canzoni sono entrate nella storia e, a distanza di molti anni da quando sono state cantate la prima volta, sono ancora molto conosciute: basti pensare a brani come Tu vuò fà l’americano, ‘O sarracino e Pigliate ‘na pastiglia. Per i 20 anni dalla sua morte, avvenuta nel 2001, la Rai ha voluto omaggiarlo con un film, intitolato Carosello Carosone, film che viene ora riproposto sul piccolo schermo: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola.

Film su Renato Carosone: dove vederlo e quando

Il film su Renato Carosone, in TV, andrà in onda domenica 26 maggio in prima serata su Rai 1. La pellicola è tratta dal libro Carosonissimo scritto da Federico Vacalebre ed è diretta dal regista Lucio Pellegrino.

Logo Rai

Il film su Renato Carosone, “Carosello Carosone”, racconta la storia del cantautore e la sua ascesa nel mondo della musica che l’ha portato a diventare uno degli artisti italiani più apprezzati nel mondo: basti pensare che, insieme a Domenico Modugno, è uno dei cantati italiani i cui dischi sono stati comprati anche negli Stati Uniti, pur senza averne mai inciso uno in lingua inglese.

Film su Renato Carosone: il cast

A interpretare il ruolo di Renato Carosone è Eduardo Scarpetta, attore che abbiamo potuto vedere anche in L’Amica Geniale e nel film Capri Revolution che è il trisnipote del celebre commediografo napoletano suo omonimo.

Nel cast del film troviamo poi anche Vincenzo Nemolato, che veste i panni del batterista Gegè Di Giacomo, vero e proprio braccio destro di Renato Carosone. Ludovica Martino interpreta invece Lita Levidi, la moglie del cantautore napoletano. Le musiche del film sono curate dal maestro Stefano Bollani.