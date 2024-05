Ecco quali sono le location di Carosello Carosone, il film che omaggia l’indementicato cantautore napoletano Renato Carosone.

Renato Carosone è stato uno dei cantautori e pianisti più celebri della musica italiana e napoletana, che ha avuto un grande successo anche a livello internazionale, conquistando New York. A lui è stato dedicato il film Carosello Carosone, diretto da Lucio Pellegrini e trasmesso per la prima volta in TV nel 2021. Il titolo riprende quello del primo album dell’artista partenopeo. La pellicola ripercorre la storia e la carriera del cantautore, vediamo ora quali sono le location di Carosello Carosone.

Carosello Carosone: le location del film

Il regista Lucio Pellegrini con i vari attori, le varie attrici e tutti gli addetti ai lavori ha girato Carosello Carosone tra ottobre e novembre del 2020. Le location del film si trovano principalmente in due città (oltre che nei comuni limitrofi): Napoli e Roma.

Eduardo Scarpetta

Fra le location più importanti del film c’è San Pietro a Majella. Poi si possono facilmente riconoscere i vicoletti di Napoli. Molte location e le scene girate negli interni sono invece state girate negli studi cinematografici di Roma.

Carosello Carosone: il cast del film

A vestire i panni del protagonista principale di Carosello Carosone, per l’appunto il cantautore Renato Carosone, è Eduardo Scarpetta, attore che abbiamo potuto vedere anche in L’Amica Geniale e nel film Capri Revolution che è il trisnipote del celebre commediografo napoletano suo omonimo.

Nel cast del film troviamo poi anche Vincenzo Nemolato, che interpreta il ruolo del batterista Gegè Di Giacomo, che è stato il vero e proprio braccio destro di Renato Carosone nel corso della sua carriera. Ludovica Martino è invece Lita Levidi, ovvero la moglie del cantautore napoletano. Da segnalare inoltre la bellissima colonna sonora di Carosello Carosone con le musiche che sono curate dal maestro Stefano Bollani.