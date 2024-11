Dopo il successo del primo docufilm, Ilary Blasi torna a raccontarsi in Unica 2: ecco tutto quello che c’è da sapere sul film.

Unica è stato uno dei contenuti di maggiore successo di Netflix del 2023 ed è stato visto in streaming da milioni di spettatori. Un successo così grande che ha indotto il colosso dello streaming a realizzare la seconda stagione. Ovviamente la protagonista di Unica 2 è sempre Ilary Blasi, che continua a raccontare la sua vita ma anche la fine del matrimonio con Francesco Totti (e dalle prime indiscrezioni pare che non mancheranno neanche nuovi attacchi all’ex capitano della Roma). Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Unica 2.

Quando esce Unica 2?

Ma quando esce Unica 2? Netflix ha finalmente annunciato la data di uscita: giovedì 9 gennaio 2025. Da quel giorno il docufilm sulla presentatrice sarà disponibile sulla piattaforma streaming per tutti gli abbonati.

Ilary Blasi

Le riprese erano iniziate a giugno del 2024 e, oltre che a Roma, tra le location c’è anche Ponza, dove Ilary Blasi ha trascorso alcuni giorni di vacanza con le proprie amiche e la sorella Melory.

Dove vedere Unica in streaming

Unica, così come Unica 2, si può vedere su Netflix. Il costo dell’abbonamento varia da 5,49 euro al mese a 17,99 euro al mese, a seconda del piano scelto. Non c’è quindi la possibilità di vedere Unica in streaming gratis, come è invece possibile fare, per esempio, con le serie TV disponibili su piattaforme come RaiPlay.

Ilary Blasi: il libro oltre al film

Oltre che in Unica (e ora in Unica 2), Ilary Blasi si è raccontata anche il un libro: Che Stupida. La mia verità. Il libro è uscito il 30 gennaio 2024 e nelle varie pagine viene raccontata la storia d’amore con Francesco Totti e la fine del matrimonio, secondo ovviamente la versione della presentatrice.