Ecco quali sono le location di Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente, il film che racconta la vita di Jorge Bergoglio.

Il 13 marzo del 2013 il cardinale Jorge Mario Bergoglio è stato eletto Papa, assumendo il nome di Francesco I. Due anni dopo, nel 2015, è uscito il film sulla sua vita intitolato Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente. La pellicola, diretta da Daniele Lucchetti, racconta tutta la storia del futuro pontefice, dagli anni della sua giovinezza in Argentina fino a quel 13 marzo del 2013. Vediamo allora da chi è composto il cast e quali sono le location di Chiamatemi Francesco – Il papa della gente.

Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente: il cast del film

A interpretare il ruolo di Jorge Mario Bergoglio in Chiamatemi Francesco da giovane è Rodrigo de la Serna, Sergio Hernadenz lo ha invece impersonato nella seconda parte del film, da anziano.

Papa Francesco

Nel cast del film ci sono poi anche Muriel Santa Ana, José Angel Egido, Alex Brendemuhl, Mercedes Moran, Pompeyo Audivert, Paula Baldini, Claudio De Davide e Andres Gil.

Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente: le location del film

Per girare tutte le scene di Chiamatemi Francesco – Il papa della gente sono state necessarie in totale 15 settimane di lavoro in giro per il mondo (il film nel totale è costato 12 milioni di euro). Le location sono infatti sia in Europa che in Sud America.

La prima parte del film è stata girata in Argentina, a Buenos Aires, proprio nei luoghi dove è cresciuto Papa Francesco, poi in Germania e ovviamente in Italia. Le location italiane principali sono in Piemonte: sono state girate delle scene all’Istituto Salesiani Don Bosco di Cumiana, al Complesso Infrastrutturale Città di Torino di Palazzo Simoni e alla Chiesa del Cottolengo in via San Pietro in Vincoli.