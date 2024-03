Ecco quali sono le location di Fatima, il film diretto da Marco Pontecorvo sull’apparizione della Madonna nel 1917.

La storia dell’apparizione della Madonna di Fatima è conosciuta da tutti i fedeli cattolici, tanto che la cittadina del Portogallo è una delle principali mete del turismo religioso. Questa storia è stata raccontata anche dal regista Marco Pontecorvo nel film intitolato proprio Fatima che è uscito nel 2020 e deve la sua fortuna anche alla canzone Gratia Plena, che fa parte della colonna sonora, che è stata composta da Paolo Buonvino e interpretata da Andrea Bocelli. Ma vediamo ora quali sono le location di Fatima.

Fatima: le location del film

Le riprese di Fatima si sono svolte interamente in Portogallo, la nazione dove è ambientata la storia che è stata raccontata. Ovviamente tra i luoghi scelti dal regista Marco Pontecorvo per girare il suo film non poteva mancare proprio la cittadina di Fatima, ma non è l’unica ad aver ospitato le attrici, gli attori e tutti gli addetti ai lavori.

madonna immacolata concezione religione

Oltre che a Fatima le riprese del film si sono infatti svolte anche a Sesimbra, Cadedelhe, Tomar, Coimbra e Tapada de Mafra. Nonostante il film sia uscito nel 2020 le riprese sono iniziate nel maggio del 2017, quando è stata filmata la messa di Papa Francesco per il centenario dell’apparizione della Madonna. Le altre scene con le attrici e gli attori sono invece state girate nel 2018.

Fatima: il cast del film

Ovviamente uno dei personaggi principali di Fatima è Lucia dos Santos, la giovane pastora a cui apparve la Madonna: nel film è interpretata da Stephanie Gil da giovane e da Sonia Braga da adulta. Nel cast del film sono poi presenti anche Goran Visnjic, Joaquin de Almeida, Alejandra Howard, Jorge Lamelas, Lucia Moniz, Marco D’Almeida, Joana Ribeiro e Harvey Keitel.