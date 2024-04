Ecco quali sono tutti i film e le serie TV che gli abbonati vedranno su Disney + a partire dal mese di aprile del 2024.

Se siete tra i tanti fan di Jon Bon Jovi, non potrete certo perdervi la docuserie Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story. La serie Tv arriva su Disney + venerdì 26 aprile ed è una delle più attese del mese sulla piattaforma streaming. Come sempre, non mancano le tante novità, sia per quel che riguarda i film che le serie TV (ma anche i documentari): oltre alle nuove uscite, da segnalare anche l’arrivo dei nuovi episodi di Shogun, la serie ambientate nel Giappone del 1600 che sta avendo un grandissimo successo (e su cui la Disney ha puntato molto). Da segnalare poi l’uscita di diversi prodotti d’animazione, come per esempio Iwajù: City of Tomorrow o la stagione numero 24 di American Dad. Vediamo ora nel dettaglio quali sono tutti i film e le serie TV in arrivo su Disney + nel mese di aprile del 2024.

Disney +: le serie TV in uscita ad aprile 2024

Ecco quali sono tutte le serie TV (sia quelle originali che quelle non originali) in uscita su Disney + nel mese di aprile del 2024.

Lunedì 1 aprile

Vanderprump Villa

Mercoledì 10 aprile

Iwajù: City of Tomorrow

Mercoledì 17 aprile

Ci vediamo in un’altra vita

Lunedì 22 aprile

I segreti del polpo

Mercoledì 24 aprile

Tracker

American Dad, stagione 24

Venerdì 26 aprile

Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story

Disney +: i film in uscita ad aprile 2024

Ecco quali sono tutti i film (sia quelli originali che quelli non originali) in uscita su Disney + nel mese di aprile del 2024.

Mercoledì 3 aprile

Wish

Venerdì 12 aprile

The Greatest Hits

Lunedì 22 aprile

Tiger (documentario)

Tiger – Behind the Scenes