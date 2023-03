Ecco dove vedere tutte le interviste di Belve in streaming: il programma di Francesca Fagnani è sempre più seguito dal pubblico.

Se c’è un programma che non solo fa registrare ottimi dati di ascolto ma che sta crescendo sempre di più quello è Belve. Merito dalla sua conduttrice, la giornalista Francesca Fagnani, che con le sue interviste mai banali né scontate ai vari personaggi famosi provenienti da vari mondi (dalla musica alla politica, dallo spettacolo alla moda e altri ancora) ha saputo conquistare una fetta di pubblico sempre più importante, come i dati di ascolto della trasmissione dimostrano. Vediamo allora dove vedere (o rivedere) tutte le interviste di Belve in streaming, oltre che in TV.

Dove vedere Belve in streaming e in TV

Come tutte le altre trasmissioni della Rai, anche Belve si può vedere in streaming su RaiPlay. Sulla piattaforma on demand della Rai, che ricordiamo essere completamente gratuita, si possono rivedere in qualsiasi momento tutte le puntate del programma condotto da Francesca Fagnani ma anche le clip con tutte le interviste ai vari ospiti che si alternano in studio.

Francesca Fagnani

Vi basterà accedere a RaiPlay da un qualsiasi dispositivo connesso a internet o scaricare e collegarvi all’app ufficiale del canale streaming. Ricordiamo che si può accedere a RaiPlay sia da computer che da smartphone, da tablet e da Smart TV.

Per quanto riguarda la diretta televisiva, invece, si può vedere Belve ogni martedì sera in prima serata, partire dalle ore 21.20 circa, su Rai 2. Il format del programma è semplice e di successo: Francesca Fagnani intervista i vari ospiti che si alternano in studio arrivando a toccare qualsiasi tema e in alcuni casi mettendo anche in difficoltà i suoi ospiti.

Se non avete mai visto Belve non vi resta che collegarvi su RaiPlay e recuperare tutte le puntate.

