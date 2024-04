Ecco tutto quello che c’è da sapere su La Pupa e il Secchione 2024: da quando inizia a concorrenti della nuova edizione.

A due anni di distanza dall’ultima edizione, torna su Italia 1 La Pupa e il Secchione. E sarà un ritorno, in parte, alle origini. Il programma, lo ricordiamo, era andato in onda per la prima volta nel 2006, quattro anni dopo era stata realizzata la seconda edizione. Poi una lunga pausa di dieci anni prima di tornare nel 2020 con La Pupa e il Secchione e Viceversa, format che è stato replicato anche l’anno successivo. Nel 2022 una nuova variazione ed era andato in onda La Pupa e il Secchione Show condotto da Barbara D’Urso. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione del programma: La Pupa e il Secchione 2024.

La Pupa e il Secchione 2024: i giudici e il conduttore

Abbiamo detto che ci sarà un ritorno alle origini e, non a caso, il conduttore de La Pupa e il Secchione 2024 sarà Enrico Papi, che aveva presentato anche le prime due edizioni del programma.

Enrico Papi

Nella seconda edizione la co-conduttrice era Paola Barale che ora torna invece nelle vesti di giudice ed è affiancata in questo ruolo dall’ex schermidore (e campione olimpico ad Atene 2004) Aldo Montano e dalla giornalista Candida Morvillo.

Quando inizia La Pupa e il Secchione 2024?

La prima puntata di La Pupa e il Secchione 2024 andrò in onda mercoledì 10 aprile 2024 su Italia 1, in prima serata (a partire dalle ore 21.20 circa). Il programma sarà inoltre possibile vederlo anche in streaming collegandosi alla piattaforma Mediaset Infinity, a cui si può accedere da qualsiasi tipo di dispositivo: computer, smartphone tablet o Smart TV.

La Pupa e il Secchione 2024: i concorrenti

I nomi dei concorrenti a La Pupa e il Secchione 2024 non sono ancora stati svelati, quello che è noto è che saranno in totale 18 che si divideranno in nove coppie che, di puntata in puntata, si siteranno in vari giochi. Al termine di ogni puntata una coppia verrà eliminata.