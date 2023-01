Ecco le location di Ladyhawke, la storia dei due innamorati separati da una maledizione che ha conquistato milioni di spettatori.

Etienne Navarre, un soldato che di notte si trasforma in un lupo, e la sua amata Isabeau D’Anjou, che durante il giorno diventa un falco: solo i loro i due protagonisti di una delle storie d’amore raccontate dal cinema che hanno avuto il maggiore successo. Il film in questione è Ladyhawke, pellicola del 1985 diretta da Richard Donner e ambientata nel Medioevo. Pochi sanno che questo film, che ha ancora successo oggi, è stato girato quasi interamente in Italia, anche se è ambientato in Francia, come i nomi delle città e dei personaggi lasciano intuire. Ecco le location di Ladyhawke.

Ladyhawke: le location del film

Per girare Ladyhawke, il regista, gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori vari hanno girato per vari posti d’Italia: molte scene sono state riprese nei boschi nei pressi di Potremoli in Toscana, altre invece al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Anche le province di Cremona, Parma, Piacenza, sono state delle location del film.

Falco in volo, Ladyhawke

La scena in cui il falco viene ferito da una freccia è stata girata a Campo Imperatore, in provincia de L’Aquila. I borghi medievali che vengono mostrati nel film sono quelli di Torrechiara, Castell’Arquato, Soncino e Vigoleno, mentre la Rocca di Calascio è il rifugio del monaca. La chiesa dove è ambientato il finale del film è invece quella di San Pietro a Tuscania.

Ladyhawke: il cast del film

I protagonisti principali di Ladyhawke sono Matthew Broderick, che interpreta Philippe Gaston, Rutger Hauer, che veste i panni di Etienne Navarre, Michelle Pfeiffer, che impersona Isabeau D’Anjou, Leo McKern, che è Imperius, John Wood, che interpreta il Vescovo. E poi ancora troviamo nel cast Ken Hutchinson, Alfred Molina e Giancarlo Prete.

Riproduzione riservata © 2023 - DG