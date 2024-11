Affari Tuoi, 100 o 300.000 euro? Alla fine accetta l’offerta del dottore

Il protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda mercoledì 27 novembre è stato Massimo, il concorrente del Piemonte.

Ha mostrato grande astuzia, Massimo, il concorrente protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda su Rai mercoledì 27 novembre che alla fine è tornato a casa con un assegno di ben 52.000 euro. Una vincita certamente importante di cui può essere felice. Perché è stato astuto? Perché scegliendo di accettare la proposta quando in ballo c’erano ancora sei premi (tra cui quelli da 200.000 e da 300.000 euro) ha sorpreso tutti, dottore compreso. Ma andiamo con ordine: Massimo, tassista di Chieri (comune della provincia di Torino), ha rappresentato il Piemonte e ad accompagnarlo nel corso della puntata c’era la figlia Giulia.

Affari Tuoi: la puntata di mercoledì 27 novembre 2024

Non era la prima volta che Massimo partecipava a un programma televisivo, ha infatti raccontato di essere stato in passato un concorrente de La ruota della fortuna. Ma in quel caso non andò bene. Decisamente meglio è andata la sua esperienza nel programma di Stefano De Martino.

La sua partita è iniziata nel migliore di modi, ha infatti subito trovato il pacco contente 0 euro. Poi, inevitabilmente hanno iniziato ad arrivare anche le chiamate ai pacchi rossi e sono stati così eliminate le vincite da 50.000 euro e da 100.000 euro. La propina offerta che gli ha formulato il dottore è stata da 35.000 euro ma il concorrente l’ha rifiutata.

Quando da aprire restavano sei pacchi e i premi in palio erano quelli da 20, 100, 20.000, 30.000, 200.000 e 300.000 euro, il dottore ha alzato l’offerta a 52.000 euro. “Molti mi direbbero di andare avanti, ma poi chi la sente mia moglie, che dobbiamo rifare il bagno a casa?”, ha scherzato il concorrente che, a sorpresa, ha deciso di accettare l’offerta.

Una scelta che si è rivelata vincente perché all’interno del suo pacco numero 12 c’erano appena 100 euro.