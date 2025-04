Tutti i migliori film di Nanni Moretti

Da Io sono un autartico a Il sol dell’avvenire: i film di Nanni Moretti che lo hanno fatto diventare uno dei più importanti registi italiani.

Chi non ha mai visto un film di Nanni Moretti? Se siete appassionati di cinema vi sarà certamente capitato di imbattervi in un’opera del regista, uno dei più celebri e apprezzati del panorama italiano, come dimostrano anche i tanti premi ricevuti in carriera. Ma quali sono tutti i film di Nanni Moretti? Vediamolo insieme.

Nanni Moretti: la filmografia

L’esordio di Nanni Moretti nel mondo del cinema è avvenuto nel 1973 quando è uscito Io sono un autarchico, un film girato con un budget molto ristretto e interpretato da attori non professionisti, ma il regista ha coinvolto diversi suoi amici e parenti. Il film ebbe un buon successo e fu candidato a vincere il Premio Angelo Rizzoli ma alla fine non la vinse perché, dopo alcune votazioni della giuria in cui non ci fu una maggioranza assoluta, due giurati cambiarono il voto. Nanni Moretti non la prese bene e il sospetto di molti che a cambiare il voto fu Alberto Sordi (che molti anni dopo smentì).

Nanni Moretti

Sospetto reso più forte da una scena del secondo film di Nanni Moretti, Ecce Bombo, il cui il personaggio interpretato dal protagonisti recita la famosa frase “E che siamo in un film di Alberto Sordi? Te lo meriti Alberto Sordi”. Ecce Bombo è stato un grandissimi successo.

Nel 1981 è uscito poi Sogni d’oro, nel 1984 Bianca, nel 1985 La messa è finita. Il 1989 è stato invece l’anno di un altro grande successo di Nanni Moretti: Palombella rossa. Negli anni ’90 ha girato Caro diario e Aprile, nel 2001 La stanza del figlio, film di grande successo che racconta la storia di una famiglia comune che vive il dramma della morte del giovane figlio.

Nel 2006 è uscito Il caimano, film che scatenò diverse polemitiche per le tematiche visto che il protagonista è un produttore cinematografico interessato a realizzare un film sulla vita di Silvio Berlusconi.

Nanni Moretti ha poi girato Habemus Papam (2011), Mia madre (2015), Tre piani (2021) e il suo ultimo film è stato Il sol dell’avvenire, uscito nel 2023.