Verso Sognando Ballando con le Stelle: Milly Carlucci ha annunciato alcuni dei concorrenti del cast dell’edizione speciale del programma.

Dopo aver svelato una lista segreta di nomi che negli anni le hanno detto “no” a Ballando con le Stelle, Milly Carlucci è pronta a tornare in tv su Rai 1 con ‘Sognando Ballando con le Stelle‘, una edizione speciale della trasmissione pensata per festeggiare i 20 anni dall’inizio del programma dedicato alla danza e allo spettacolo. Proprio in queste ore, la conduttrice ha rivelato, in parte, il cast dei concorrenti.

Milly Carlucci: tutto su Sognando Ballando con le Stelle

C’è grande attesa per l’edizione speciale di Ballando chiamata ‘Sognando Ballando con le Stelle‘ che, come sempre, verrà condotta da Milly Carlucci. La stessa conduttrice, di recente, aveva iniziato a dare alcune informazioni riguardo questa trasmissione nata per festeggiare i 20 anni del programma di Rai 1. La padrona di casa, al Corriere della Sera, aveva iniziato a spoilerare la data di inizio, ovvero quella di venerdì 9 maggio 2025.

Milly Carlucci e Paolo Belli – www.donnaglamour.it

Tra gli altri dettagli, la Carlucci aveva aggiunto: “Saranno quattro puntate” dove si rivedranno “i personaggi che più ci hanno emozionato e con la gara per aspiranti nuovi maestri che saranno valutati dalla nostra giuria”.

L’annuncio su parte del cast

In questa ottica, in attesa di conoscere esattamente tutto il cast, tramite la promo della trasmissione, la stessa Milly ha svelato parte dei concorrenti. “Ballando con le Stelle compie 20 anni, li festeggiamo insieme ai nostri storici maestri, l’inimitabile giuria”, ha esordito nel filmato di promozione del programma la conduttrice.

Poi, ecco il dettaglio su chi ci sarà: “Gabriel Garko, Wanda Nara, Emanuele Filiberto, Federica Pellegrini e Bianca Guaccero e tanti altri. E dieci fantastici nuovi maestri per una gara appassionante. Chi vince entra nel cast della prossima edizione”. A questo punto non resta che attendere ulteriori dettagli e gli altri nomi in gara.