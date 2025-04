Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: il ricordo ad un mese dalla morte di Eleonora Giorgi

Ad un mese dalla morte di Eleonora Giorgi, ecco i messaggi emozionanti di ricordo di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.

Il dolore in casa di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è ancora tanto dopo la perdita di Eleonora Giorgi ma la famiglia sta comunque provando ad andare avanti. Ad un mese dalla morte dell’attrice, ecco la coppia aver scelto di ricordare la donna in un modo molto speciale con alcuni messaggi semplici ma incisivi e ricchi di emozione.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro dopo il lutto

Sia Clizia Incorvaia che Paolo Ciavarro stanno provando ad andare avanti nelle loro vite dopo la morte di Eleonora Giorgi. Per volere della stessa attrice, infatti, come reso noto dai diretti interessati, i due sono chiamati a sorridere e proseguire le rispettive carriere professionali. In questa ottica, entrambi stanno facendo un tentativo, anche se non è facile.

Eleonora Giorgi – www.donnaglamour.it

Proprio la bella Clizia, pochi giorni fa, aveva spiegato ai suoi fan le difficoltà del momento: “Sto cercando di essere più positiva e più ottimista possibile, di fargli vivere al meglio questo momento di difficoltà (a Paolo ndr e al figlio ndr)”.

Il ricordo di Eleonora Giorgi

In questo senso sono da leggere i messaggi condivisi sui social in queste ore sia dalla Incorvaia che da Ciavarro in ricordo della Giorgi dopo un mese dalla morte. Clizia ha scritto nelle stories Instagram: “Insegnamento più grande non potevi darci Ele…. ‘Non sprecate le giornate con cose futili. Non fatevi mangiare da sentimenti negativi, perché non si può mai sapere cosa succederà'”.

Anche Paolo, figlio della compianta attrice, non ha fatto mancare un piccolo pensiero. Lui, in questo caso, ha pubblicato unicamente un cuore bianco con scritto: “Manchi”. Un messaggio di impatto e che lascia trasparire tutta la tristezza per la perdita della madre che, indubbiamente, ancora non è stata maturata e superata.