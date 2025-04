“Ha già preso soldi”: Signorini scopre e reagisce alla raccolta fondi per Zeudi

Dopo la fine del GF, i fan di Zeudi hanno fatto una raccolta fondi per lei: ecco come ha reagito Signorini quando lo ha scoperto.

Incredibile ma vero: dopo la fine della recente edizione del Grande Fratello, i fan di Zeudi Di Palma hanno avviato una raccolta fondi per lei come “risarcimento” per la sconfitta. Una cosa che, non appena è venuta a galla, ha fatto rabbrividire, in un certo senso, anche Alfonso Signorini che ha reagito in modo decisamente sorpreso e un pizzico arrabbiato.

La raccolta fondi dei fan di Zeudi

La finalissima del Grande Fratello ha dato un esito che, per certi versi, ha stupito il pubblico di Canale 5. Infatti, al netto dei rumors che volevano Zeudi Di Palma favorita per la vittoria, alla fine a trionfare è stata Jessica Morlacchi con Helena Prestes al secondo posto. Un risultato che ha scosso i fan della ex Miss che hanno optato per un tentativo di “risarcimento”.

Alfonso Signorini – www.donnaglamour.it

Ebbene sì, perché i fan di Zeudi si sono mossi con una raccolta fondi sul web che ha trovato, nel giro di poche ore, centinaia di adesioni. In particolare erano stati raggiunti oltre 24mila euro. Una cifra importantissima considerando che a fornirla sono stati, appunto, i singoli sostenitori della ragazza.

La scoperta e la reazioni di Alfonso Signorini

In queste ore, a venire a conoscenza di tale raccolta per Zeudi è stato anche Alfonso Signorini che durante il suo podcast ‘Boom‘ ha reagito in modo molto stranito. “Ma stiamo scherzando? Ma è vera sta roba?”, ha detto in merito al gesto dei fan per la Di Palma.

“Ha già vinto il suo piccolo bottino come concorrente perché viene pagata. Ha firmato un contratto e ha preso dei soldi per fare il Grande Fratello. Non solo prendono soldi per fare il Grande Fratello ma anche per partecipare nel parterre degli ex concorrenti. Hanno un cachet a puntata che viene regolarmente retribuito”, ha concluso Signorini.