“Enorme ingiustizia”: i fan di Zeudi Di Palma lanciano raccolta fondi dopo il GF

Incredibile episodio dopo la finaissima del Grande Fratello: i fan di Zeudi Di Palma hanno lanciato una particolare raccolta fondi per la ragazza.

La finale del Grande Fratello ha visto Jessica Morlacchi trionfare. Alle sue spalle è arrivata Helena Prestes. Tra i concorrento delusi, sicuramente, Zeudi Di Palma che, però, avrà probabilmente modo di consolarsi grazie ai suoi fan. Infatti, sul web stanno circolando diversi link e screenshot relativi ad una iniziativa per una raccolta fondi per l’ex Miss per “compensare” l’amarezza del risultato nel reality.

GF, come è andata la finale

La finalissima del Grande Fratello ha regalato tantissime emozioni e anche dei colpi di scena. In particolare a destare curiosità è stato l’andamento del televoto che ha poi portato ad affrontarsi per la vittoria Jessica Morlacchi e Helena Prestes. Tra i vari step che hanno suscitato parecchia perplessità, quelli iniziali con le varie eliminazioni progressive.

Grande Fratello logo – www.donnaglamour.it

Sebbene all’inizio Zeudi Di Palma fosse data tra le favorite per il trionfo finale, le cose sono andate decisamente in modo diverso. L’ex Miss, infatti, è stata costretta a lasciare dopo Mariavittoria che, invece, è stata la prima eliminata della finale. Proprio la Di Palma ha perso al televoto contro la Prestes, poi arrivata seconda.

La raccolta fondi dei fan di Zeudi Di Palma

Ad ogni modo, come anticipato, è probabile che Zeudi possa consolarsi grazie ai suoi fan. Infatti, i seguaci della Di Palma pare abbiano aperto una raccolta fondi per arrivare alla somma di 50 mila euro da donarle come risarcimento per “l’enorme ingiustizia” che si è verificata al GF con l’esito della finale. Diversi utenti del web hanno mostrato degli screen che fanno riferimento all’iniziativa. Pare che al momento si sia arrivati alla quota di oltre 24 mila euro grazie a ben più di 400 donazioni! Insomma, la fanbase dell’ex Miss sembra incredibilmente compatta.