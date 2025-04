Karius, momento delicato: il gesto di Diletta Leotta

Un guaio a livello professionale per Loris Karius ha visto la sua dolce metà, Diletta Leotta, compiere un bellissimo gesto di vicinanza.

Ha fatto molto parlare per il recente aneddoto imbarazzante su quanto capitatole in aeroporto. Ora Diletta Leotta è tornata a suo modo protagonista grazie ad un bellissimo gesto d’amore nei confronti di suo marito, Loris Karius. Il noto portiere tedesco, infatti, ha dovuto fare i conti con un infortunio che ne fermerà la stagione sportiva in corso.

Il momento delicato di Karius

Proprio quando aveva ritrovato la continuità in campo tra i pali, Loris Karius ha dovuto affrontare un momento decisamente delicato con un infortunio che, di fatto, pare possa fargli aver concluso la stagione in corso con lo Schalke 04. Il giocatore, infatti, ha dovuto abbandonare la partita contro il Greuther Furth alla fine del primo tempo, trasportato a braccio da due membri dello staff medico della sua squadra.

Diletta Leotta e Loris Karius – www.donnaglamour.it

A seguito degli esami strumentali legati all’infortunio, Karius ha ricevuto la batosta più dura: stagione finita. L’estremo difensore era tornato a sorridere e a parare dopo un lungo periodo di assenza dove non aveva giocato con continuità. Per lui, quindi, una vera doccia ghiacciata resa più morbida solo dal gesto di sua moglie, Diletta Leotta appunto.

Il gesto di Diletta Leotta

Attraverso i social, infatti, è stato possibile vedere come Diletta si sia subito precipitata da Karius per sostenerlo in questo momento professionale molto delicato. La nota conduttrice di DAZN, infatti, ha condiviso una foto che vede protagoniste la sua mano e quella del marito, apparentemente su un lettino, forse dopo qualche visita o intervento per l’infortunio riportato. Il gesto della Leotta, accompagnata da un cuoricino piccolino a margine della foto pubblicata, ha reso l’idea di come la donna voglia stare accanto al marito cercando di dargli la forza di riprendersi in vista, presumibilmente, della prossima stagione sportiva.