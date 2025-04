“Alle volte ci azzeccano…”: Rocio Munoz Morales e la presunta crisi con Bova

Le voci di crisi con Raoul Bova e la domanda in televisione sulla vicenda: Rocio Munoz Morales si sbilancia parlando dalla Marcuzzi.

Sono davvero “separati in casa” Raoul Bova e Rocio Munoz Morales? Le voci di crisi sulla coppia si susseguono ormai da settimane ma ancora non si è ben compreso come stiano le cose tra loro. A parlare, ancora una volta, della vicenda, è stata l’attrice e modella, intervenuta nel corso della trasmissione di Alessia Marcuzzi, ‘Obbligo o verità’.

Bova-Rocio Munoz Morales: voci di crisi e la replica

Le ultime notizie riguardo Rocio Munoz Morales e Raoul Bova, come anticipato, parlavano di coppia ormai “separata” in casa e alle prese con una crisi importante. Ad alimentare le voci ci aveva pensanto Diva e Donna che, tra le altre cose, aveva persino ipotizzato la presenza di un ragazzo misterioso accanto alla modella.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales – www.donnaglamour.it

Proprio in quella occasione, Rocio si era molto arrabbiata e sui social aveva deciso di replicare spiegando come l’uomo delle paparazzate di Diva e Donna fosse un amico di vecchia data e di come, in quei momenti, fosse presente anche la madre del diretto interessato. Adesso, in tv, la Morales ha voluto ribadire alcuni concetti sulla sua situazione con Bova.

Il chiarimento in tv

Rispondendo ad una domanda a ‘Obbligo o verità’, programma con Alessia Marcuzzi: “Gossip: tutte bugie o a volte ci azzeccano?”, Rocio ha detto: “A volte ci azzeccano, però colorano e ingigantiscono”, le parole della modella che potrebbero far riferimento anche alla sua situazione. E ancora: “Se sei una persona troppo normale, litighi con il tuo fidanzato, vai a prendere i bambini a scuola, per loro è noioso. Devono creare intorno alla normalità un qualcosa di gigante che non è la verità“. Insomma, la modella non ha del tutto smentito la crisi ma ha comunque fatto capire che, nel caso questa ci fosse, la situazione non sarebbe propriamente così pesante.