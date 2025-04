I retroscena sul dietro le quinte a Ballando con le Stelle di Ema Stokholma hanno generato le reazioni di Angelo Madonia e Sonia Bruganelli.

Le confessioni piccanti di Ema Stokholma su quanto capitato nei camerini di Ballando con le Stelle nell’edizione a cui aveva preso parte hanno generato forti discussioni. Chiamati in causa, anche se in modo indiretto, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, ex di Ema, hanno voluto replicare con alcune stories social durissime.

Le confessioni di Ema Stokholma

Parlando a ‘Obbligo o verità’, programma con Alessia Marcuzzi, Ema Stokholma ha rivelato alcuni aneddoti piuttosto piccanti relativi a Ballando con le Stelle. In questo senso, la nota speaker ha spiegato che nei camerini siano andate in scena, in determinate circostanze, delle situazioni “intime” anche piuttosto “spinte”.

Angelo Madonia – www.donnaglamour.it

La domanda della padrona di casa a Ema è stata diretta: “Hai mai fatto l’amore sul luogo di lavoro?”. La risposta della Stokholma non ha lasciato ombra di dubbio: “Sì, a Ballando con le stelle. In camerino…Tra una prova e l’altra“. In questo senso, avendo citato Ballando, è stato chiaro il riferimento al suo ex, Angelo Madonia, ora fidanzato con Sonia Bruganelli.

La replica di Sonia Bruganelli e Angelo Madonia

Dopo le dichiarazioni della Stokholma, da parte della Bruganelli e dello stesso Madonia è stato impossibile rimanere in silenzio. L’ex moglie di Paolo Bonolis, in una storia su Instagram, facendo riferimento ad un articolo che riportava le parole di Ema, ha scritto: “Certo che io davvero non avevo capito niente del format! Mi sono fracassata tre costole, sono arrivata sempre ultima e ho anche ballato con un altro maestro per evitare rumors”.

Madonia ha detto ancora di più, sganciando una vera frecciata alla ex: “C’è chi evita i rumors e chi li cerca anche a distanza di anni“. Ci sarà una ulteriore risposta da parte di Ema? Staremo a vedere.