L’imitazione di Michelle Hunziker in tv è virale: come ha reagito la showgirl

Momento di grande divertimento in tv con Valentina Barbieri che ha fatto una iconica imitazione di Michelle Hunziker. Ecco la sua reazione.

Dalla super serata per il suo compleanno, a quella in tv… della sua imitatrice. Michelle Hunziker, grazie alla comica Valentina Barbieri, è diventata virale dopo la trasmissione di Tv8, GialappaShow, dove la donna ha fatto una perfetta imitazione della showgirl scatenando le risate di tutto il pubblico e anche della conduttrice.

L’imitazione virale di Valentina Barbieri a Tv8

Valentina Barbieri ha conquistato tutti per le sue imitazioni. La comica è tornata al GialappaShow con la parodia di Michelle Hunziker. La trasmissione di Tv8, condotta saggiamente da Mago Forest è ripartita con la messa in onda8, in prima serata il lunedì sera. Tra i momenti di maggiore divertimento, senza dubbio, quello dedicato all’imitazione della showgirl svizzera.

Michelle Hunziker – www.donnaglamour.it

La comica e imitatrice, nel corso del suo momenti di imitazione, ha fatto ironia prendendo spunto dalle recenti vicende che hanno coinvolto la bella Michelle. “Ma ciao amici, come va? Io troppo bene, sono diventata nonna e ho scoperto che è una figata pazzesca”. E ancora: “Sarò anche una nonna, ma ho ancora mille cose da fare. Dai, dai, dai. Il mio segreto è adrenalone, multivitaminico che elimina il fiatone”.

La reazione di Michelle Hunziker

La gag della Barbieri ha fatto sorridere il pubblico di Tv8 ma non solo. Infatti, a seguire la trasmissione e la sua imitazione c’è stata anche la stessa Hunziker che ha reagito in modo decisamente divertito a quanto andato in onda. La showgirl ha prima di tutto commentato sotto al post della trasmissione: “Pirloni vi amo”, e poi un semplice: “Aahahahahah”, a confermare l’ironia per quanto visto.

Successivamente, anche nelle sue stories Instagram, Michelle ha risposto: “Ahahaha. Siete dei deficienti, ma vi amo”. Insomma, la conduttrice ha preso con grande simpatia la sua imitazione magistrale fatta dalla Barbieri.