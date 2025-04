“Chiara Ferragni è stata una mia giornalista”: il retroscena svelato in tv

Curiosa intervista nel salotto de ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo per Maria Latella che ha parlato anche di Chiara Ferragni.

Dopo l’attacco ricevuto da parte di Marracash, ecco per Chiara Ferragni arrivare una serie di complimenti ma anche alcuni retroscena inediti. A parlare è stata Maria Latella, intervenuta nel pomeriggio di Rai 1 nel corso della trasmissione condotta egregiamente da Caterina Balivo, ‘La Volta Buona’.

Maria Latella a ‘La Volta Buona’

Nel corso del pomeriggio di Rai 1, Maria Latella è intervenuta a ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo. Diversi gli aneddoti svelati dalla giornalista relativamente alla sua vita privata e professionale. Non sono mancati spunti legati alla famiglia ed in particolare al ricordo del padre ma anche altri retroscena in ambito lavorativo.

Maria Latella – www.donnaglamour.it

In questo senso, la Latella ha spiegato alcune difficoltà vissute con alcuni colleghi maschi: “Sgambetti dal mondo maschile nel lavoro? Ne ho subiti tantissimi, l’ho anche raccontato in un libro”, ha detto. “Quando seguivo la politica tornavo a casa alle 10 di sera per mettere a letto mia figlia Alice che era piccola, i miei amici maschi invece restavano lì e creavano un loro ambiente dal quale mi trovavo esclusa”.

L’aneddoto su Chiara Ferragni

Lei, però, ce l’ha fatta ed è diventata una personalità di spicco nel settore dell’editoria e non solo. In questo senso, parlando di donne forti e con grande carattere, ecco che la Latella ha parlato pure di Chiara Ferragni: “Chiara Ferragni è stata una mia giornalista”, ha dichiarato. “Le ho offerto il primo contratto di collaborazione e quando veniva a trovarmi in redazione, le dicevo di dare tutti gli esami all’università. Le aveva il suo blog The Blonde Salad”.

Sui ricordi relativi alla Ferragni, la giornalista ha aggiunto: “Era molto determinata, si vedeva che aveva una marcia in più, mentre io facevo la zia e non avevo capito proprio niente visto che è diventata una grande imprenditrice. Ma si vedeva. Già all’epoca si faceva fotografare con le borse firmate […]”.