Il mondo del cinema è scosso da un terribile lutto: è morto Val Kilmer, il celebre attore di Batman e Top Gun. L’attore aveva 65 anni ed è scomparso a causa delle complicazioni di una polmonite.

La notizia è stata confermata dalla famiglia e dalla figlia Mercedes, con cui aveva condiviso il set del thriller Paydirt nel 2020. Ma scopriamo i dettagli sulla sua tragica scomparsa.

Val Kilmer: la battaglia contro la malattia e il ritorno al cinema

Nel 2014, all’attore era stato diagnosticato un cancro alla gola, dal quale era riuscito a guarire, anche se con la perdita quasi totale della voce. Questo aspetto era stato integrato nel suo ruolo in Top Gun: Maverick (2022), in cui il suo personaggio, Iceman, affrontava una malattia simile.

Nonostante le difficoltà, Kilmer aveva continuato a lavorare nel mondo del cinema, partecipando al documentario Val (2021), presentato a Cannes, nel quale il figlio Jack gli aveva prestato la voce.

Dopo il debutto a teatro, Val Kilmer si era fatto notare con la commedia Top Secret!, del 1984, per poi raggiungere la fama mondiale con Top Gun del 1986. Tra i suoi ruoli più celebri si ricordano quello di Jim Morrison in The Doors del 1991, Madmartigan in Willow e Bruce Wayne in Batman Forever del 1995. Nel 1996, aveva lavorato con Michael Mann nel cult Heat – La sfida, accanto ad Al Pacino e Robert De Niro.

Remembering Val Kilmer, whose indelible cinematic mark spanned genres and generations. RIP Iceman. pic.twitter.com/a3jQ8ENma9 — Top Gun (@TopGunMovie) April 2, 2025

Il tributo di colleghi e amici

Il mondo del cinema e dello spettacolo ha voluto rendere omaggio a Val Kilmer. Josh Brolin ha scritto su Instagram: “Eri una bomba, intelligente, provocatorio, coraggioso, super creativo. Mi mancherai“. Lo scrittore Don Winslow ha ricordato l’attore definendolo “Brillante e un brav’uomo“.

Il regista Michael Mann, con cui Kilmer aveva collaborato in Heat, ha espresso il suo dolore dichiarando: “Dopo così tanti anni in cui Val ha combattuto la malattia e mantenuto il suo spirito, questa è una notizia tremendamente triste“.