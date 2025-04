Cristiano Iovino conferma in tribunale la relazione con Ilary Blasi, e smentisce la versione del semplice caffè.

Nella giornata di ieri si è aggiunto un nuovo tassello alla lunga vicenda del divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Infatti, in Tribunale è intervenuto Cristiano Iovino, presunto amante della conduttrice televisiva, che ha rivelato quali erano i rapporti con Ilary.

La Blasi, infatti, aveva dichiarato che con Iovino non ci sarebbe stato altro che un semplice caffè, ma la versione del personal trainer ha messo in scacco la conduttrice televisiva. Scopriamo che cosa è successo.

Cristiano Iovino testimone chiave

Cristiano Iovino, personal trainer e figura centrale nel caso, ha testimoniato in aula, confermando di aver avuto una vera relazione con la conduttrice. Questo ribalta la versione raccontata da Blasi nel documentario “Unica”, in cui aveva minimizzato il rapporto parlando solo di un caffè tra conoscenti.

Come riportato dal Corriere della Sera, Iovino ha ribadito sotto giuramento che il suo rapporto con Ilary Blasi non era una semplice amicizia, bensì una frequentazione affettiva con incontri intimi e confidenze.

Secondo il personal trainer, la loro conoscenza è iniziata verso la fine del 2020 tramite i social e si è poi sviluppata con appuntamenti segreti in diverse occasioni.

“Io e Ilary abbiamo avuto una frequentazione intima” aveva dichiarato Iovino in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, spiegando di non aver mai voluto entrare nel dibattito pubblico ma di aver deciso di parlare per chiarire la sua posizione.

Il ruolo della testimonianza di Iovino nella separazione Totti-Blasi

La testimonianza di Iovino è stata richiesta dagli avvocati di Francesco Totti, che vogliono dimostrare l’esistenza di una relazione extraconiugale da parte di Ilary Blasi.

Questo elemento potrebbe essere determinante per la definizione dell’assegno di mantenimento, che attualmente prevede il versamento di 12.500 euro al mese da parte dell’ex capitano della Roma per il sostegno dei figli e la residenza della showgirl nella villa dell’Eur.

Nel frattempo, la battaglia legale tra Totti e Blasi prosegue, con nuove rivelazioni che potrebbero cambiare l’equilibrio delle decisioni giudiziarie. Resta da vedere quale sarà la prossima mossa delle parti in causa in questa separazione che continua a occupare le prime pagine dei giornali.