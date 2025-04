Cristiano Iovino atteso in tribunale per testimoniare sulla sua frequentazione con Ilary Blasi nella causa di divorzio da Totti.

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi si avvicina a un nuovo capitolo, con nuovi sviluppi che potrebbero incidere sulle decisioni economiche della causa di divorzio. Cristiano Iovino, personal trainer al centro delle indiscrezioni sulla presunta relazione con la showgirl, è atteso al tribunale civile di Roma per fornire la sua versione dei fatti. La sua testimonianza potrebbe essere determinante per chiarire i dettagli della vicenda e influenzare le decisioni del giudice. Ma scopriamo i dettagli della vicenda e il ruolo di Cristiano Iovino.

La testimonianza di Cristiano Iovino nel divorzio Totti-Blasi

Non è la prima volta che il nome di Cristiano Iovino compare nella separazione tra Totti e Blasi. Il personal trainer ha dichiarato in passato di aver avuto una “frequentazione intima” con la conduttrice.

Con queste parole ha, quindi, smentito le affermazioni della conduttrice, secondo cui si sarebbero incontrati solo per un caffè. Tuttavia, la sua presenza in tribunale non è ancora certa: in passato, ha già fornito motivazioni per giustificare la sua assenza.

Francesco Totti – www.donnaglamour.it

Ilary Blasi ha sempre respinto le accuse di un tradimento nei confronti dell’ex marito, e ha ribadito la sua versione sia nel documentario Unica su Netflix sia nel libro Che stupida. La mia verità. Tuttavia, le dichiarazioni di Iovino al Messaggero nel gennaio 2024 sembrano raccontare un’altra storia. Secondo lui, la loro conoscenza sarebbe iniziata nel 2020 con un contatto sui social, per poi evolversi in incontri di persona.

Le conseguenze sul divorzio e le questioni economiche

L’esito di questa testimonianza potrebbe avere un impatto sulle condizioni economiche del divorzio.

Attualmente, Ilary Blasi ha ottenuto la villa all’Eur e un assegno mensile di 12.500 euro per il mantenimento dei figli, ma il racconto di Iovino potrebbe portare a una revisione di tali accordi. Francesco Totti, infatti, ha sempre sostenuto che il primo tradimento sia stato da parte dell’ex moglie, un’accusa che lei continua a negare.

Ora resta da vedere se Cristiano Iovino confermerà le sue precedenti dichiarazioni o se emergeranno nuovi dettagli sulla storia che ha segnato la separazione più discussa degli ultimi anni.