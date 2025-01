Ilary Blasi torna a parlare della separazione da Francesco Totti e confessa la sua speranza di una cena con lui.

Ilary Blasi ha rotto il silenzio durato mesi ed è tornata a parlare della separazione dal famoso calciatore Francesco Totti in un’intervista esclusiva rilasciata a La Repubblica. Nonostante la fine di uno dei matrimoni più chiacchierati in Italia, la Blasi ha rivelato di aver vissuto questo momento come un’opportunità per rinascere. La conduttrice ha spiegato che la separazione non è mai un evento facile, ma l’ha affrontata con la consapevolezza che la vita può cambiare in meglio, aprendo nuove porte. Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Ilary Blasi: la nuova storia d’amore con Bastian Muller

Superato il dolore della separazione, Ilary Blasi ha trovato un nuovo amore in Bastian Muller. La conduttrice ha raccontato come si siano incontrati in aeroporto, senza sapere nulla della sua fama.

La relazione con Muller sembra essere molto diversa dalla sua precedente storia con Totti. “È romantico, più fisico, il contrario di me” ha dichiarato Ilary che ha rivelato che Muller la accetta per come è, senza cercare di cambiarla.

Ilary Blasi

Nonostante la loro storia d’amore abbia suscitato grande interesse nei media, la coppia preferisce mantenere un profilo basso e non esporsi troppo pubblicamente.

Ilay Blasi confessa le difficoltà post-separazione

La separazione da Francesco Totti non è stata priva di momenti difficili per Ilary Blasi. La conduttrice ha ammesso di essere rimasta sorpresa dalle dichiarazioni rilasciate dall’ex marito.

Tuttavia, Ilary ha mostrato una grande maturità, rimanendo sempre realista di fronte alla situazione. Nonostante le difficoltà, ha dichiarato di essere serena e di aver superato il dolore per il bene dei suoi figli. “Le cose veramente brutte nella vita sono altre” ha aggiunto.

La conduttrice ha anche ripreso il discorso della famosa cena con Francesco Totti. Infatti, nel libro “Che stupida”, Ilary aveva invitato l’ex marito per una spaghettata con i figli, ma non ha mai ricevuto risposta. Durante l’intervista ha dichiarato: “La speranza è l’ultima a morire, sarebbe carino“.