Amici, gaffe social a Capodanno: spuntano foto private del social media manager

Clamorosa gaffe sul profilo social di Amici di Maria De Filippi la notte di Capodanno: pubblicate per errore foto private.

Durante la notte di Capodanno, un imprevisto sui social ufficiali di Amici 24 ha attirato l’attenzione del pubblico. Alcune foto private, non legate al programma, sono state pubblicate per errore sulla pagina ufficiale del talent di Mediaset. Scopriamo cosa è accaduto e come la gaffe è stata gestita.

La gaffe sui social ufficiali di Amici 24

Mentre il pubblico attende con ansia il ritorno di Amici 24 su Canale 5, il 7 gennaio 2025, una curiosa distrazione ha catturato l’interesse degli utenti. Durante la notte di Capodanno, sui profili social del programma sono comparse alcune foto private che non avevano nulla a che vedere con il talent show.

La persona incaricata di gestire i canali ha pubblicato per errore delle immagini personali, scatenando un’ondata di commenti e ironia online.

Il profilo ufficiale di Amici preso d’assalto da foto del SMM sulla sua notte di capodanno, tanti auguri a tutti ✈️✈️✈️✈️✈️ pic.twitter.com/1m3M3WEZCI — AMICI NEWS (@amicii_news) January 1, 2025

Amici: la reazione degli utenti e la rimozione delle foto

I fan di Amici 24 non hanno tardato a notare l’incidente. Dopo pochi minuti, le foto sono state prontamente rimosse dai social, ma il danno era già fatto. Le immagini erano state caricate durante la notte di Capodanno e, nonostante la rapida correzione, i commenti degli utenti sono stati inevitabili, molti dei quali scherzosi.

Nonostante l’incidente, il pubblico rimane focalizzato sul ritorno di Amici 24, previsto per il 7 gennaio con la ripresa del daytime.

Intanto i fan del programma e gli utenti social che hanno notato la simpatica gaffe si chiedono se ci saranno conseguenze per il social media manager che ha erroneamente pubblicato le sue foto sul profilo del programma. Se ne riparlerà? Lo scopriremo nei prossimi giorni.