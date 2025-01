Meghan Markle torna su Instagram, ma la somiglianza con i video di Kate Middleton scatena la polemica social.

Il 1° gennaio 2025, Meghan Markle ha ufficialmente inaugurato il suo nuovo account Instagram che segna il ritorno sui social dopo un lungo periodo di assenza. Tuttavia, il suo primo post ha già scatenato un’accesa polemica social. Scopriamo tutti i dettagli.

Meghan Markle: il video ricorda quello di Kate Middleton

La duchessa di Sussex ha condiviso sul suo profilo Instagram, che si chiama semplicemente “Meghan”, un video in bianco e nero che la ritrae mentre corre su una spiaggia californiana, scrivendo “2025” sulla sabbia. Questo momento, immortalato dal marito Harry, ha però attirato anche diverse critiche oltre a migliaia di likes.

Molti hanno notato la somiglianza tra il video di Meghan e quello di Kate Middleton, pubblicato quando la duchessa di Cambridge annunciava la fine delle sue terapie contro il cancro. Entrambe le clip sono intime, spontanee e trasmettono un forte messaggio di speranza e resilienza.

La scelta di Meghan di pubblicare il video in un momento di transizione, proprio all’inizio del nuovo anno, sembra quasi voler rispondere alla visibilità di Kate.

Meghan Markle e il suo desiderio di indipendenza

Nel suo video, Meghan appare più libera che mai, senza il peso delle formalità reali. Con un abito bianco e un sorriso felice, la duchessa vuole comunicare una visione più personale e autentica di sé stessa, lontana dalle etichette e dai ruoli imposti dalla famiglia reale.

Con il ritorno sui social, Meghan sta costruendo una nuova identità online, indipendente da Harry e dalla famiglia reale.

Questo cambiamento potrebbe segnare un momento importante per la duchessa, che ha dichiarato più volte di voler riprendere il controllo della sua storia personale. Meghan, come Kate, sta cercando di navigare la sua vita pubblica in modo nuovo, forse anche più intimo, ma altrettanto potente.