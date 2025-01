Tony Effe contro il sindaco di Roma al concerto di Capodanno: l’attacco social

Tony Effe attacca il sindaco di Roma dopo il concerto di Capodanno al palazzetto: il trapper si scaglia contro Gualtieri.

Dopo le lunghe polemiche, la notte di Capodanno si è rivelato un momento speciale per Tony Effe, che ha scelto di rispondere alle critiche in modo ironico e deciso. Dopo essere stato escluso dal concerto ufficiale di Capodanno organizzato dal Comune di Roma, a causa dei testi delle sue canzoni, il rapper ha deciso di organizzare un evento alternativo al Palazzetto dello Sport. Il concerto ha registrato il tutto esaurito, ma alla fine dello show il trappe ha voluto mandare un messaggio al sindaco di Roma.

Tony Effe con la fascia tricolore

Uno dei momenti più simbolici della serata è stato quando Tony Effe è salito sul palco indossando una fascia tricolore, facendo riferimento in modo ironico alla sua esclusione.

“È arrivato il sindaco” ha detto con un sorriso, gesto che ha suscitato una reazione calorosa dal pubblico presente. Questa provocazione non ha fatto altro che accentuare il suo spirito battagliero e la voglia di non arrendersi alle critiche.

Tony Effe

Inoltre, dal palco Tony Effe ha affrontato le polemiche e ha ammesso che le critiche ricevute non sono state facili da digerire. “Ultimamente non sono stato troppo bene per tutte queste critiche, ma abbiamo le spalle larghe” ha dichiarato al suo pubblico.

Anche sui social ha pubblicato uno sfogo contro la scelta del Campidoglio, mettendo fine alla lunga polemica.

Il momento romantico con Giulia De Lellis

Tra i momenti più emozionanti della serata, c’è stato anche un tocco di tenerezza. Giulia De Lellis, compagna di Tony Effe, era presente nel pubblico e, durante il concerto, il rapper non ha mancato di mostrare il suo affetto per lei.

Tra una canzone e l’altra, si è chinato per darle un bacio sotto gli occhi entusiasti del pubblico, che ha applaudito con entusiasmo.