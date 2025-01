Mara Venier vittima di truffa: la conduttrice non ci sta e agisce per vie legali, partono denunce contro la pubblicità.

Per i volti della televisione non è raro prestare la propria immagine per pubblicizzare prodotti venduti dalle aziende, ma a volte capita che tali pubblicità siano fasulle. Questo, infatti, è successo di recente a Mara Venier, che si è ritrovata al centro di una truffa online.

Questa volta, il volto della conduttrice è stato utilizzato per promuovere prodotti dimagranti, ma senza il suo consenso. La pubblicità, che appariva su un sito web, prometteva miracoli come la rigenerazione delle articolazioni in sole cinque notti e il miglioramento delle ginocchia, con il volto di Mara accanto al testo. Un altro caso simile si era verificato lo scorso anno, ma questa volta la conduttrice ha reagito prontamente.

Mara Venier denuncia la truffa tramite Instagram

Mara Venier, famosa per il suo carattere deciso, non ha esitato a denunciare la situazione sui social.

Il 2 gennaio, la conduttrice ha postato su Instagram una serie di storie che mostrano la truffa in corso. In una delle immagini, veniva promossa una pillola per “bruciare grassi e accelerare il metabolismo tre volte”, con il suo volto affiancato al messaggio.

Mara Venier

Venier ha commentato il tutto con “Truffa, denunciati“, per ribadire che lei non ha alcun legame con la pubblicità e che le persone responsabili sono state segnalate alle autorità competenti.

Mara Venier di nuovo vittima di truffa

Questa non è la prima volta che Mara Venier si trova a dover difendere la sua immagine da truffe online.

Già in passato, la conduttrice aveva dovuto sporgere denuncia per casi simili, quando il suo volto veniva utilizzato senza il suo permesso per pubblicizzare prodotti non legittimi.

Intanto la conduttrice televisiva ha voluto tutelare i suoi fan avvisandoli della truffa in corso e annunciando di aver già preso provvedimenti.