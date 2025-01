Jocelyn Wildenstein, conosciuta in tutto il mondo come la “donna gatto” per il suo aspetto felino, è morta il 31 dicembre 2024 all’età di 84 anni. La notizia ha suscitato grande attenzione e ha riportato alla ribalta la figura controversa di una donna che ha fatto della chirurgia plastica estrema il suo tratto distintivo. Ma scopriamo chi era Jocelyn Wildenstein e com’è diventata famosa.

La Wildenstein divenne famosa nel 1999, quando il suo tumultuoso divorzio dal miliardario Alec Wildenstein attirò l’attenzione dei media. Il procedimento legale le fruttò un assegno record di 2,5 miliardi di dollari, oltre a 100 milioni di dollari l’anno per i successivi 13 anni.

Qui l’annuncio della scomparsa.

Billionaire socialite Jocelyn Wildenstein who has been dubbed ‘Catwoman’ for her extensive surgeries, shows off new face in Paris. pic.twitter.com/eeuGmOmP63