Belen Rodriguez attapirata, la confessione inaspettata: “Con gli uomini ho chiuso, ora passo all’altra sponda”.

Belen Rodriguez si conferma la regina indiscussa dei Tapiri d’Oro. L’iconica showgirl argentina ha ricevuto il suo 32esimo premio da Valerio Staffelli durante l’ultima puntata di Striscia la Notizia, Tapiro che ha consolidato il suo record come personaggio più “attapirato” della storia del programma.

La consegna è avvenuta a Milano, dove l’inviato del tg satirico ha intercettato Belen, assente dalle scene televisive nell’ultimo anno. Questa volta, il Tapiro era accompagnato da un corno rosso portafortuna, simbolo di buon auspicio per il 2025.

Ma la showgirl argentina ha stupito Staffelli e il pubblico con una dichiarazione inaspettata.

“Da oggi divento lesbica”: la risposta ironica di Belen

Durante l’intervista, Staffelli ha provocato la showgirl toccando il tema della sua assenza dagli schermi e la situazione sentimentale, chiedendole se fosse alle prese con un nuovo amore.

La risposta di Belen non si è fatta attendere: con la sua nota ironia, ha dichiarato: “Ho chiuso con gli uomini, da adesso provo l’altra sponda. Voglio solo pace e tranquillità“.

Qui il video della “premiazione”.

Un commento che ha sorpreso i fan e che conferma il suo spirito scherzoso, sempre pronto a sdrammatizzare anche i momenti più complessi.

Una nuova fase per Belen Rodriguez

Nonostante le frecciatine su ex come Stefano De Martino, Belen ha accolto il Tapiro con il sorriso, e ha dichiarato che lo userà come portafortuna per affrontare il futuro con serenità. “Mi siete mancati” ha detto la conduttrice televisiva alla troupe di Striscia la Notizia.

Per la Rodriguez, il 2025 si prospetta come un anno di cambiamenti, segnato dalla volontà di concentrarsi su se stessa. In più, la showgirl sta per tornare in tv con un nuovo programma “Amore alla prova – La crisi del settimo anno” che la vedrà alla conduzione. Insomma, il nuovo anno potrebbe segnare la svolta sentimentale e professionale per Belen.